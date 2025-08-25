La compañía ferroviaria ha incrementado en un 25% la venta de billetes respecto al verano pasado

Cada día se expiden unos 40.000 títulos con descuentos de hasta el 90% para jóvenes de 18 a 30 años

Compartir







Renfe ha superado los 2,5 millones de billetes vendidos dentro de la campaña Verano Joven desde su puesta en marcha el pasado 19 de junio hasta el 21 de agosto. Esto supone un crecimiento del 25% frente al mismo periodo del año pasado, cuando se alcanzaron los 2 millones de billetes.

Una media de 40.000 billetes al día

La iniciativa, que se prolonga hasta el 30 de septiembre, ha permitido expedir una media de 40.000 billetes diarios. En poco más de dos meses, la cifra de ventas roza ya el volumen total de la edición completa de 2024, que cerró con 2,6 millones de títulos.

PUEDE INTERESARTE Restablecida la conexión ferroviaria Madrid-Andalucía tras controlarse el incendio en una fábrica en Toledo

Los jóvenes de entre 18 y 30 años disfrutan de descuentos del 50% en trenes de Alta Velocidad (AVE y Avlo) y en Larga Distancia, con un límite de 30 euros por billete. El ahorro es también del 50% en los servicios Avant y puede alcanzar el 90% en Media Distancia y en la red de Ancho Métrico.

Beneficios en Interrail y fidelización

El programa incluye además una rebaja del 50% en el Interrail Global Flexible de diez días en dos meses, siempre que se adquiera a través de Renfe. A ello se suma una promoción exclusiva para miembros del plan de fidelización Más Renfe: por cada dos viajes realizados este verano en AVE, Avlo o Larga Distancia, los usuarios obtendrán un código de descuento del 100% para un nuevo trayecto.

Códigos válidos hasta diciembre

Los códigos gratuitos podrán canjearse en trenes directos de AVE y Larga Distancia hasta el 31 de diciembre de 2025, con un máximo de dos por viajero. La entrega de estos códigos se efectuará al finalizar la campaña, tras el 30 de septiembre.