La conexión ferroviaria Madrid-Andalucía está afectada por un incendio de una fábrica cercana a la vía que ha provocado la suspensión de la circulación entre Yeles y La Sagra (Toledo), ha informado este martes Adif en su red social X.

Además de la conexión Madrid-Andalucía, están afectadas también las circulaciones con Castilla-La Mancha. La presencia de humo dificulta mucho la visibilidad, ha explicado Adif, para añadir que los bomberos están actuando en la zona.

Suspendida la circulación entre Yeles y La Sagra

Del mismo modo, la circulación de trenes de Alta Velocidad entre Yeles y La Sagra (Toledo) ha quedado suspendida por un incendio de una fábrica cercana a la vía.

La presencia de humo dificulta mucho la visibilidad y los bomberos están actuando en la zona. Según ha informado el 112 a Europa Press, se trata de un incendio originado en el interior de una nave dedicada al reciclaje de plásticos situada en el término municipal de Yeles.

El servicio de atención de urgencias de la región recibía el aviso a las 18.31 horas. En concreto, la nave afectada por el incendio está situada en el polígono industrial La Torrecilla Chica. No ha habido que lamentar daños personales, ya que los operarios pudieron salir de la nave. Los bomberos de Illescas trabajan en la zona y también se han desplazado efectivos de la Policía Local.