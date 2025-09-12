José Manuel Campa dejará la Presidencia de la EBA el próximo 31 de enero, más de tres años antes de que finalizara su mandato

El presidente de Autoridad Bancaria Europea (EBA), José Manuel Campa, abandonará su cargo el próximo 31 de enero de 2026, más de tres años antes de que expirase su mandato, según ha adelantado 'Bloomberg' citando a un portavoz del supervisor paneuropeo.

De acuerdo con esta información, Campa habría dimitido de manera sorpresiva durante la última reunión del órgano rector de la entidad. No han trascendido las causas de la renuncia, aunque podría deberse a "motivos personales".

Secretario de Estado de Economía con Zapatero

Campa, natural de Oviedo y de 60 años, accedió a la Presidencia de la EBA en 2019 y vio su mandato renovado el año pasado hasta mayo de 2029. Anteriormente, fue secretario de Estado de Economía, entre mayo de 2009 y diciembre de 2011, en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

"Por supuesto, la EBA está tomando todas las medidas adecuadas para garantizar una transición fluida hasta que se nombre a un nuevo presidente", ha confirmado la EBA a 'Bloomberg'.

La Autoridad Bancaria Europea coordina la regulación bancaria en Europa y desempeña un papel clave en las pruebas de resistencia bienales a las que se ve sometida la banca del Viejo Continente con el fin de certificar su solvencia en tiempos de crisis.