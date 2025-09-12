Agencia EFE 12 SEP 2025 - 08:29h.

La dirección del Banco Sabadell recomienda a sus accionistas no aceptar la opa

La CNMV aprueba la OPA de BBVA sobre Sabadell: los accionistas son ahora los que decidirán

El consejo de administración del Banco Sabadell rechaza por unanimidad la opa de BBVA por la entidad, al considerar la oferta insuficiente, por lo que recomienda a sus accionistas no aceptarla.

Así se ha manifestado el Consejo de Administración del Sabadell, después de que el pasado día 5 de septiembre, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobará la citada opa.

El consejo de administración de Banco Sabadell explica que la opa "hostil", incluye una oferta que "no recoge adecuadamente el valor intrínseco de las acciones del banco", "infravalorando muy significativamente" el proyecto de Banco Sabadell y sus perspectivas de generación de rendimientos para el accionista en solitario.

Considera que la contraprestación es insuficiente," está lejos del valor fundamental de Banco Sabadell y carece de una prima de control sobre dicho valor".