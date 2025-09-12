Logo de telecincotelecinco
Logo de InformativosInformativos
Economía
Bancos

El consejo del banco Sabadell ve insuficiente la oferta de BBVA y recomienda no acudir a la opa

El CEO del Banco Sabadell, César González-Bueno (i), y el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu (d) durante la junta general extraordinaria de accionistas de Banco Sabadell, a 6 de agosto de 2025, en Sabadell, Barcelona, Catalunya (España)
El CEO del Banco Sabadell, César González-Bueno (i), y el presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu (d) durante la junta general extraordinaria de accionistas de Banco Sabadell, a 6 de agosto de 2025, en Sabadell, Barcelona, Catalunya (España)David Zorrakino - Europa Press
Compartir

El consejo de administración del Banco Sabadell rechaza por unanimidad la opa de BBVA por la entidad, al considerar la oferta insuficiente, por lo que recomienda a sus accionistas no aceptarla.

Así se ha manifestado el Consejo de Administración del Sabadell, después de que el pasado día 5 de septiembre, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) aprobará la citada opa.

PUEDE INTERESARTE

El consejo de administración de Banco Sabadell explica que la opa "hostil", incluye una oferta que "no recoge adecuadamente el valor intrínseco de las acciones del banco", "infravalorando muy significativamente" el proyecto de Banco Sabadell y sus perspectivas de generación de rendimientos para el accionista en solitario.

Considera que la contraprestación es insuficiente," está lejos del valor fundamental de Banco Sabadell y carece de una prima de control sobre dicho valor".

Temas