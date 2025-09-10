Sergio Delgado 10 SEP 2025 - 07:20h.

Lo que se presenta como un ingreso inmediato tiene implicaciones fiscales y contractuales que no todos los clientes conocen

¿Vale la pena comprar a plazos sin intereses? Lo que no te cuentan de esta fórmula tan popular

Compartir







En algunos casos la cifra puede llegar hasta los 800 euros, mientras que otros bancos apuestan por incentivos de 500 o 300 euros. A primera vista, la propuesta parece muy atractiva, pero conviene analizar a fondo las condiciones para determinar si realmente compensa aceptar la oferta.

En los últimos años estas promociones se han multiplicado, y no solo entre grandes bancos tradicionales, sino también en entidades digitales que buscan ganar cuota de mercado.

Lo que se presenta como un ingreso inmediato tiene implicaciones fiscales y contractuales que no todos los clientes valoran en un primer momento. Entender cómo funcionan estos incentivos y qué requisitos implican es clave para evitar sorpresas.

Qué implica aceptar una bonificación por domiciliar la nómina

Cuando una entidad ofrece entre 800, 500 o 300 euros por domiciliar tu nómina o pensión, ese dinero no llega sin contraprestaciones.

Normalmente se exige domiciliar un salario mínimo mensual o una pensión de determinada cuantía, mantener la vinculación durante un periodo de entre 24 y 48 meses y, en muchos casos, contratar productos adicionales como seguros, tarjetas de crédito activas o planes de inversión.

Otro aspecto a considerar es que la bonificación se considera rendimiento de capital mobiliario y debe declararse en el IRPF.

Esto significa que Hacienda aplicará la retención correspondiente, lo que reduce la cantidad neta que finalmente recibes.

Es importante calcular este impacto para valorar si realmente merece la pena frente a otras cuentas que ofrecen remuneración por saldos depositados sin necesidad de regalos en efectivo.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Las promociones más destacadas de los bancos en 2025

Entre las entidades que actualmente ofrecen incentivos más altos está:

Ibercaja , con su Cuenta Vamos, que premia con hasta 12.000 euros de saldo remunerado al 5% TIN durante los primeros 12 meses, lo que supone un TAE del 5,09%. En términos de liquidez inmediata, se traduce en una rentabilidad muy atractiva para quienes domicilien su nómina y cumplan con el resto de condiciones, como realizar compras con tarjeta y mantener recibos domiciliados.

, con su Cuenta Vamos, que premia con hasta 12.000 euros de saldo remunerado al 5% TIN durante los primeros 12 meses, lo que supone un TAE del 5,09%. En términos de liquidez inmediata, se traduce en una rentabilidad muy atractiva para quienes domicilien su nómina y cumplan con el resto de condiciones, como realizar compras con tarjeta y mantener recibos domiciliados. Bankinter mantiene una de las propuestas más conocidas con su Cuenta Nómina. Ofrece un 4,94% TIN el primer año y un 1,99% el segundo para los primeros 10.000 euros de saldo, con una TAE del 5%. A cambio, exige domiciliar ingresos recurrentes y cumplir con movimientos mínimos de recibos y operaciones con tarjeta. El equivalente económico para el cliente puede acercarse a la cifra de 500 euros anuales si se aprovechan todas las ventajas.

mantiene una de las propuestas más conocidas con su Cuenta Nómina. Ofrece un 4,94% TIN el primer año y un 1,99% el segundo para los primeros 10.000 euros de saldo, con una TAE del 5%. A cambio, exige domiciliar ingresos recurrentes y cumplir con movimientos mínimos de recibos y operaciones con tarjeta. El equivalente económico para el cliente puede acercarse a la cifra de 500 euros anuales si se aprovechan todas las ventajas. Otra opción es la Requetecuenta Digital de Unicaja, que aplica un 2,96% TIN durante un año para saldos de hasta 20.000 euros, alcanzando un 3% TAE. Aunque no ofrece una bonificación en metálico de entrada, la rentabilidad sobre el saldo remunerado puede superar a muchas de las promociones con incentivos directos de 300 euros si se mantiene el dinero en cuenta.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Condiciones de permanencia y flexibilidad

Más allá de las cifras iniciales, lo que marca la diferencia entre aceptar o no estas ofertas son las condiciones de permanencia. Ibercaja, Bankinter y Unicaja exigen entre 24 y 48 meses de vinculación, con penalizaciones en caso de incumplimiento. Esto significa que, si decides cambiar de banco antes de tiempo, puedes verte obligado a devolver parte del incentivo recibido.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

En el caso de Cajamar, su Cuenta 360 bonifica con 500 euros por domiciliar la nómina, pero también establece compromisos adicionales como el uso de tarjeta y la domiciliación de recibos. La rentabilidad es menor que en otros casos, con un TIN del 2,5% y un TAE del 2,52%, lo que hace que la oferta resulte interesante solo para perfiles que cumplan sin dificultad todas las condiciones exigidas.

Entidades más digitales como Pibank o Openbank apuestan por cuentas de ahorro remuneradas, con TIN en torno al 2,25% y sin necesidad de domiciliar nómina. Aunque no ofrecen de entrada 800, 500 o 300 euros por domiciliar tu nómina o pensión, sí permiten mayor flexibilidad y liquidez sin ataduras de permanencia ni productos vinculados.

Cómo decidir si conviene aceptar la oferta

El atractivo de recibir varios cientos de euros al abrir una cuenta y domiciliar ingresos es innegable. Sin embargo, para valorar si compensa, hay que tener en cuenta tres factores principales: las obligaciones contractuales, la rentabilidad a medio plazo y la tributación.

Lo que en apariencia es un ingreso directo puede convertirse en una carga si el cliente necesita cambiar de banco antes de lo previsto o si los productos vinculados tienen un coste elevado.

En muchos casos, una cuenta de ahorro con remuneración constante puede ser más interesante que un incentivo único que luego se diluye con el paso del tiempo.