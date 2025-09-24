Claudia Barraso 24 SEP 2025 - 17:10h.

El BCE ha elaborado un informe por el que recomienda tener dinero en efectivo en casa para poder afrontar situaciones como la de una pandemia o un apagón

Si pensábamos que el dinero en efectivo iba a desaparecer, estábamos muy equivocados. Nos damos cuenta de que tiene más importancia en tiempos de crisis, según ha reflejado en un informe el Banco Central Europeo donde explica por qué ha aumentado la circulación del efectivo a pesar de existir otros métodos más rápidos y cómodos como puede ser una tarjeta o un ‘Bizum’.

Los economistas del BCE Francesca Faella y Alejandro Zamora-Pérez destacan en un artículo del próximo boletín económico del BCE, que desde la pandemia del COVID-19 el valor de los billetes en circulación registró un crecimiento notable. A través de este informe, el BCE ha demostrado la relación directa entre el aumento del uso del efectivo con los periodos de crisis como puede ser la pandemia o el apagón que dejó a España sin electricidad.

Por ello, recomiendan tener siempre monedas o billetes para poder enfrentar situaciones en las que no se puedan realizar pagos a través de sistemas electrónicos o dispositivos móviles. Además de poner de ejemplo el gran apagón, también mencionan la invasión de Rusia a Ucrania, que “desencadenó aumentos repentinos y extremos en la adquisición de efectivo por parte del público”.

Aunque los economistas encargados de elaborar este documento no han marcado una cantidad concentra, si que apoyan las cantidades establecidas por los gobiernos de países como Holanda, Austria y Finlandia, que sugieren que lo acorde sería tener en casa cantidades de entre 70 y 100 euros, aunque esto depende de la economía de los diferentes países y los precios de cada uno de ellos.

Según explica el informe de la institución europea, hay un concepto que denominan como la ‘paradoja de los billetes’ que demuestra que, aunque el uso de los billetes disminuyó en el sentido transaccional, aumentó la reserva de efectivo en casa. “Tanto la reducción del acceso al efectivo por el cierre de sucursales como el miedo a contagiarse se vincularon a un menor uso transaccional, pero también aumentaron la propensión a mantener reservas de efectivo”.

Cómo afecta el conflicto armado entre Rusia y Ucrania

Los conflictos armados, como la “injustificada invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022”, también forma parte de una serie de desencadenantes para que se produzca “ese aumento significativo de la demanda de efectivo, ya que genera una respuesta común a la incertidumbre generalizada que producen los conflictos armados y las tensiones geopolíticas”.

Sin duda la demostración más clara de que las personas nos damos cuenta de la importancia de tener dinero en efectivo, fue el apagón que hubo en la Península Ibérica el 28 de abril de 2025. Un apagón eléctrico nos dejó incomunicados y sin la posibilidad de recurrir a sistemas electrónicos. Solo aquellos que tenían dinero en efectivo podían comprar aquello que necesitasen.

Tras todos estos ejemplos que sirven para demostrar que el dinero en efectivo es algo que nunca debe desaparecer, el BCE enfatiza en la obligación de los bancos de poder garantizar su acceso, algo que resulta más complicado en un momento en el que las sucursales y los cajeros automáticos no pudiesen ofrecer un servicio.