El Palau de Congressos de Catalunya se llenó este lunes para acoger la gala de los Premios La Vanguardia.

La ceremonia estuvo presidida por el rey Felipe VI y contó con la presencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el conde de Godó y otras figuras de la actualidad política y empresarial.

El premio a empresario del año recayó en Demetrio Carceller Arce, presidente ejecutivo de Damm, al frente de la compañía desde hace más de tres décadas. “La compañía cumple 150 años con un futuro espléndido por delante. Una historia que nos recuerda cómo Europa, en tiempos convulsos, ha sido capaz de tejer lazos en proyectos empresariales que hoy son de referencia más allá de nuestras fronteras” asegura Manel del Castillo, director del Hospital Sant Joan de Déu como portavoz de los galardonados.

Durante la entrega, se proyectó un vídeo que destacó su gestión desde 1994, marcada por una estrategia de crecimiento, transformación y sostenibilidad. Bajo su liderazgo, la facturación del grupo ha superado los 2.025 millones de euros en 2024 y la compañía ha pasado de ser una cervecera local a consolidarse como un grupo de alimentación y bebidas con presencia en más de 130 países.

Otras personalidades e instituciones reconocidas en la gala

Además de Carceller, la gala reconoció a otras personalidades e instituciones. El director del Hospital Sant Joan de Déu, Manel del Castillo, recibió el premio Innovación y Ciencia; la Sagrada Familia fue distinguida con el premio Impulso Ciudades; la cantante Aitana obtuvo el premio Cultura; y Caroline Darian, hija de Gisèle Pelicot, fue reconocida con el premio Internacional, entre otros galardonados.