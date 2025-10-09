El permiso complementaría el que ha entrado en vigor este año que amplía a cinco los días por hospitalización de un familiar

Yolanda Díaz anuncia la ampliación del permiso por fallecimiento hasta 10 días y un nuevo permiso por cuidados paliativos

La ministra de Trabajo ha anunciado por sorpresa la ampliación de dos días a 10, del permiso laboral en el caso del fallecimiento de un familiar. Una propuesta que ha tenido la irónica contestación de Antonio Garamendi, presidente de la patronal y que ya ha sido matizada por la parte socialista del Gobierno en boca del ministro de Economía, según informa José Palacios y Almudena Calvo.

Tras las quejas de la patronal, Carlos Cuerpo ha matizado que una medida como esta hay que hacerla de la mano de las compañías: "Hay que encontrar un equilibrio para hacerlo de la mano de nuestras empresas".

¿De cuánto tendría que ser el permiso laboral?

Dos días para reincorporarse al trabajo tras la muerte de un ser querido no parecen suficientes. Está la parte emocional pero también la administrativa. "Un familiar mío falleció, fue reciente y dos días para arreglar asuntos y demás. Me fue muy escaso, tuve que hablar con la empresa y ampliar el plazo", confiesa un hombre.

El sentir general es que son necesarios más días de luto. Hay más discusión en que tengan que ser 10. "Tienes que encargarte del velatorio, todo ese estrés y ahora llegas a tu casa y esa persona no está. Pues qué mínimo que unos 10 días", afirma una mujer. "Creo que lo normal podrían ser cinco días pero 10 es mucho", rebate otra.

También se piensa en quienes tienen a un familiar en cuidados paliativos. "Porque cuando tú trabajas en la calle y tienes a una persona en tu casa con cuidados paliativos es muy duro", lamenta una mujer. Este nuevo permiso complementaría el que ha entrado en vigor este año que amplía a 5 los días por hospitalización de un familiar.