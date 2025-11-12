La Policía Nacional alerta de un nuevo tipo de billetes falsos: cómo detectarlos

Alberto Rosa 12 NOV 2025 - 19:57h.

La Policía Nacional ha alertado en sus redes sociales de la circulación de un nuevo tipo de billete falso y señala cómo detectarlos

Los billetes que nunca debes aceptar, según el Banco de España

Compartir







La circulación de billetes falsos sigue representando una preocupación para autoridades y comerciantes. Aunque ha disminuido en los últimos años gracias a los avances en seguridad y las nuevas tecnologías de impresión, estas falsificaciones siguen circulando.

La Policía Nacional ha alertado en sus redes sociales de un nuevo tipo de billete falso que está circulando. En concreto, el cuerpo alerta de la proliferación de billetes falsos dirigidos a profesionales del comercio y de la restauración.

PUEDE INTERESARTE Detienen a tres jóvenes tras intentar pagar con billetes falsos un champán de 850 euros en una zona de ocio de Alicante

Es por ello que han difundido un vídeo con consejos para poder detectarlos. "Cuidado, están circulando este tipo de billetes falsos. ¿Sabrías detectarlos? Recuerda estas tres palabras: toca, gira y mira", explica un agente en un vídeo.

PUEDE INTERESARTE El Banco de España avisa: estos billetes de 50 euros dejarán de tener validez pronto

"Toca, gira y mira"

"Toca el billete. Tiene que tener un relieve áspero y no ser como un papel normal. Gíralo, este valor tiene que reflejarse con la luz. Y mira: mira al trasluz. Aquí habrá una marca de agua, un hilo de seguridad y una ventana de seguridad. Si no cumple con estos requisitos, se trata de un billete falso, así que recuerda: que no te den gato por liebre", señala el agente.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

Qué hacer si crees que tienes un billete falso

Según el Banco de España, si crees que posees un billete o una moneda sospechosos de falsedad, puedes acudir a tu entidad de crédito o a cualquier centro del Banco de España donde se te informará, normalmente en el acto, sobre la legitimidad o no del billete o moneda.

Si hubiera dudas y fuera necesario proceder a un análisis detallado, se te retendría y, en un plazo máximo de tres semanas, se te comunicará el resultado de la peritación por correo.