Los encausados entregaron a la víctima, propietario de un establecimiento de venta de oro en Valencia, un maletín con 54.400 euros en billetes falsos

ValenciaLa Fiscalía solicita inicialmente tres años y medio de prisión por un delito de estafa para cada uno de los tres hombres a los que acusa de engañar a un cuarto durante una operación de venta de un lingote de oro de un kilo.

Los tres encausados contactaron con la víctima, propietario de un establecimiento de compraventa de oro y pactaron con él la compra del lingote de oro de 24 kilates.

El 25 de julio de 2020 concertaron un encuentro en un establecimiento de Valencia, donde los procesados le entregaron un maletín donde se suponía que se encontraba el dinero acordado, 54.400 euros. Una empleada de la víctima sacó un billete de 200 euros del maletín y comprobó que era auténtico, por lo que el perjudicado les entregó el lingote a los procesados, que se fueron con él. Poco después, la víctima comprobó que el resto de los billetes del maletín eran falsos.

Los tres hombres serán juzgados este jueves en la Audiencia Provincial de Valencia.