Laura Sólvez 13 NOV 2025 - 21:53h.

El poder de Shein en el armario español se mide en 660 millones de euros sólo en un año

La Unión Europea pone freno al gigante chino de la moda ultrarrápida y aprueba aranceles a los paquetes de menos de 150 euros. La gran cantidad de mercancías chinas se ha convertido, dicen los 27, en un problema de competencia desleal para los vendedores de la Unión Europea, según informa Javier Blanco y Julio Moreno.

El poder de Shein en el armario español se mide en 660 millones de euros sólo en un año. Un dominio imparable por poco tiempo.

Comprar en Shein nos saldrá más caro

Comprar barato nos saldrá más caro. La UE acaba de cerrar el grifo al chollo fiscal asiático. Aranceles de hasta el 12% desde el primer euro. "Lógicamente los consumidores que sigan apostando por estos productos que vengan de fuera verán un incremento en el precio", explica Manuel Parejo, doctor en Economía.

"Para el comercio interior van a poder competir con las mismas armas que los otros países", incide Parejo. Se busca equilibrar las reglas del juego. Las grandes marcas españolas pagan todas las tasas por mover su ropa y, hasta la fecha, los envíos de China por debajo de 150 euros se colaban en Europa solo pagando el IVA.

"Entran en vigor de manera inmediata. Se igualan lógicamente las fuerzas con las empresas europeas", afirma el experto. Será a partir del año que viene, tan pronto como sea posible y cuando el sistema de las aduanas se adapte. El precio de la moda ultrarrápida está a punto de reflejar su coste real.