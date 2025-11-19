El precio medio de la vivienda libre subió un 12,1% en el tercer trimestre del año en tasa interanual

La vivienda ha vuelto a encarecerse, aún más, en el tercer trimestre de este año. Más de un 12% ha aumentado de media en España su precio. Y el del metro cuadrado ha escalado hasta los 2.153 y marca cifras de récord, tanto que se ha superado incluso lo que se llegó a pagar por metro cuadrado durante la burbuja inmobiliaria de 2008, que fue de 2.101 euros. Desde entonces, no se había superado esa cifra.

El precio medio de la vivienda libre subió un 12,1% en el tercer trimestre del año en tasa interanual, hasta alcanzar los 2.153 euros por metro cuadrado, récord de la serie histórica iniciada en 1995, según datos de la estadística sobre el valor tasado de la vivienda del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.

¿Cuáles son las comunidades en las que más se ha encarecido?

El precio de la vivienda libre ha experimentado una subida trimestral del 2,9% y ha superado el precio máximo registrado en el primer trimestre de 2008. Por comunidades autónomas, ninguna redujo su precio frente al año previo. Los incrementos anuales más elevados se registraron en Cantabria, Comunidad Valenciana e Islas Baleares, con un avance del 14,5% en ambos casos, y Asturias (+14,1%).

Los avances más importantes entre julio y setiembre se dieron en Islas Baleares y Cantabria, con un alza del 4,4% en ambos casos. Sólo se registró un retroceso en el precio en Ceuta y Melilla (-0,2%). Por municipios de más de 25.000 habitantes, el más caro fue Santa Eulalia del Río, en Baleares, con 6.120 el metro cuadrado, y el más económico es Puertollano (Ciudad Real), con 631 euros.

El valor medio del metro cuadrado de la vivienda libre de hasta cinco años de antigüedad se situó en los 2.515 euros por metro cuadrado en el tercer trimestre, lo que supuso un avance del 11,5% en comparación al año anterior. En relación con la vivienda protegida en España, el precio medio del metro cuadrado fue de 1.195 euros, un 2,4% más que en el mismo periodo del año anterior.