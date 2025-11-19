Comprar casas por Telegram y sin verlas: así es el nuevo método para acceder a una vivienda al instante
Inmobiliarias anuncian sus ofertas a través de mensajes de Telegram buscando posibles inversores para viviendas en zonas tensionadas
Hace tiempo ya que el mercado de la vivienda se convirtió en la principal preocupación de los españoles, que ven como los precios de acceso a una casa se disparan mientras los sueldos crecen muy lentamente. Ello dificulta el acceso al mercado inmobiliario.
Un mercado que, inmerso en una crisis, busca alternativas y experimenta propuestas que se salen de lo tradicional. Es el caso de la compra de inmuebles a través de plataformas digitales como Telegram.
Un canal en el que todos los mensajes son ofertas para comprar o alquilar una vivienda. Desde que se publica el anuncio, pueden pasar unos días o solo unas horas hasta que aparece algún comprador.
Precio de venta, alquiler y la rentabilidad prevista
En los mensajes se detalla el precio de la venta, el alquiler estimado e incluso la rentabilidad prevista que se puede obtener del inversor si decide comprarlo. A partir de ahí, los interesados se ponen en contacto con los anunciantes a través de un correo electrónico.
Luego, las empresas hacen un sorteo o llaman a los candidatos según el orden de peticiones. Unas horas después, la operación ya está cerrada. Se trata de un tipo de venta que se ha popularizado en Telegram, donde son varias las firmas que operan ofreciendo las oportunidades. Los compradores adquieren la vivienda sin verla de forma presencial, porque la buscan principalmente como inversión, para realquilarla a un precio mayor y obtener así una rentabilidad.
Un escenario de alta demanda y de elevados precios en ciudades tensionadas como Madrid a Barcelona ha hecho proliferar este tipo de ventas que, por otro lado, carecen de control y existe el riesgo de caer en una operación fraudulenta.
Un mercado sin control y con trampas
Tal y como señala el portal ‘Negocios’, varios usuarios denunciaron la presencia de intermediarios fantasma, reservas sin contrato, comisiones ocultas e incluso situaciones en las que supuestamente se negocia con ‘okupas’ para que abandonen la vivienda.
Según este portal, el patrón se repite. Múltiples intermediarios, exigencias económicas inmediatas, prisas injustificadas y constantes excusas para justificar la falta de documentación o de transparencia.
Uno de los principales problemas de este tipo de operaciones es la ausencia total de contratos formales, algo que deja al comprador sin marco legal para reclamar. Además, la falta de control permite que personas sin licencia, sin experiencia o incluso estafadores profesiones actúen como si fueran agentes inmobiliarios.