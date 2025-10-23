Madrid y Barcelona son las dos ciudades que presentan precios más caros en la vivienda, no solo de España, sino también de Europa

Europa se rinde al problema de la vivienda con Lisboa, Madrid y Barcelona como las ciudades con los alquileres más caros

El problema de la vivienda en España afecta especialmente a los jóvenes. De ellos, solo el 15% de los menores de 30 años ha conseguido emanciparse. Los precios tienen mucho que ver en este debate, ya que tienen que dedicar más del 70% de su salario para poder acceder a un alquiler.

La mayoría de estos jóvenes lo que hace es compartir piso, con pocas esperanzas de que esta situación cambie. Faltan casas. El mercado presenta un desequilibrio muy notable no solo a nivel nacional: la demanda es muy alta mientras que la oferta, destaca por la escasez. El Banco de España ha afirmado que para poder sofocar este problema es necesario construir 700.000 viviendas.

Actualmente, cada casa que sale al mercado tiene 26 potenciales compradores. La ley de vivienda solo controla la subida de precios en las zonas tensionadas, pero por ejemplo, en Madrid que es una de las ciudades más caras, no se aplica. Una de las grandes preocupaciones son los 300.000 contratos de alquiler que están a punto de vencer. ¿A dónde van todas esas personas cuando se les acabe el contrato?

Las manifestaciones por la vivienda son cada vez más frecuentes. Para poder saltarse el control de precios, muchos se están cambiando al alquiler por temporadas o al alquiler turístico, lo que ahoga cada vez más la oferta disponible. Las dos ciudades que salen peor paradas en el análisis europeo sobre el problema de la vivienda son Madrid y Barcelona.

La situación de Madrid y Barcelona

En la capital se encuentra Elena Moral, una de los lugares con el alquiler más alto del país: "Incluso las zonas que se encuentran a las afueras de la ciudad tienen los precios disparados. En zonas como Pozuelo de Alarcón comprarse una vivienda supone una cantidad superior a 800.000 euros de media. En los lugares más céntricos el metro cuadrado supera los 4.000 euros y si hablamos del alquiler, también encabeza el ranking".

Carol Gramunt compara la situación en Barcelona: "Barcelona es uno de los 10 municipios españoles donde más dinero se destina al alquiler, por ejemplo, en Pedralbes el alquiler medio de un piso es de 1.800 euros".