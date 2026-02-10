Alberto Rosa 10 FEB 2026 - 18:39h.

La plataforma de VTC ha lanzado esta nueva funcionalidad ya disponible en varias ciudades

"En el bus, ningún abuso": Barcelona combate la violencia de género en el transporte público

La empresa de Vehículo de Transporte con Conductor (VTC) Uber ha anunciado este martes el lanzamiento de ‘Mujeres Conductoras’, un nuevo servicio que permite a las mujeres usuarias solicitar viajes exclusivamente con conductoras. También a la inversa, para que las conductoras puedan priorizar pasajeras. Se trata de una funcionalidad ya disponible en Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga y Mallorca.

La compañía lo ha informado en una rueda de prensa celebrada en Madrid en la que han presumido de que su volumen de negocio ha crecido en España un 50% en 2025, impulsado por la expansión geográfica de sus servicios, de 11 a 18 ciudades, y la ampliación de sus productos ofertados.

“Queremos dar respuesta a una necesidad real que nos han trasladado muchas mujeres que utilizan nuestra plataforma. Se trata de ofrecer más opciones, más comodidad y más control, tanto a la hora de moverse por la ciudad como de trabajar en el sector de la movilidad”, ha señalado Felipe Fernández Aramburu, director general de Uber en España y Portugal.

"Me da mucha tranquilidad, especialmente porque trabajo de madrugada"

La opción para ‘Preferencia por pasajeras’ que tienen las conductoras podrá activarse o desactivarse en cualquier momento desde la app de Uber, ofreciendo mayor flexibilidad en la gestión de trayectos.

En la mesa redonda organizada por la compañía para presentar esta nueva funcionalidad han participado tres conductoras de la plataforma junto a Lola Vilas, directora general de Uber en España. “Esta opción me da mucha tranquilidad, especialmente porque trabajo de madrugada”, explicaba Kellen, que participó en la prueba piloto.

Olena coincide con su compañera. “Poder llevar únicamente a mujeres pasajeras me aporta confianza desde el primer momento; iniciativas así nos hacen sentir más seguras a todas”. España se sitúa actualmente como uno de los mercados europeos con mayor presencia femenina en la plataforma.

Los hombres, han puntualizado desde Uber, no podrán elegir ser llevados por mujeres. La plataforma pedirá y confirmará el género de los viajeros. En cuanto al precio para las usuarias que elijan conductoras será el mismo que el de UberX, la opción más asequible en la aplicación.