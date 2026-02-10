El buque español 'Audaz' intercepta a un barco ruso en el Estrecho

Europa Press 10 FEB 2026 - 18:21h.

El Buque de Acción Marítima (BAM) 'Audaz' localizó y monitorizó a un barco ruso que navegaba en el Estrecho de Gibraltar a principios de febrero, según ha informado este martes el Estado Mayor de la Defensa (EMAD).

En un comunicado, el EMAD ha precisado que el buque ruso, el LSTM-31 'Alexander Otakovskiy', navegaba desde el Atlántico en demanda del Mediterráneo oriental y que la interceptación se llevó a cabo en la vertiente mediterránea del Estrecho.

El 'Audaz' navega en operación de presencia, vigilancia y disuasión en aguas de interés nacional, en las islas Chafarinas y norte de África. El seguimiento de unidades navales no pertenecientes a la OTAN es habitual y demuestra la capacidad de vigilancia, reacción y coordinación de las fuerzas desplegadas.