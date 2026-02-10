Los padres de la victima ha recaudado ya más de 2.800 euros en apenas 4 días

El juez encargado del caso ordenó prisión provisional, comunicada y sin fianza para el acusado, imputado por un delito de asesinato agravado al tratarse de una víctima menor de 16 años

Compartir







SuecaLa comunidad de Sueca sigue consternada por la trágica muerte de Álex, el niño de 13 años que fue asesinado el pasado 24 de enero. Desde el suceso, los vecinos, amigos y compañeros del menor han mostrado su apoyo a la familia mediante gestos de solidaridad que no han cesado desde aquel día.

Para ayudar a afrontar los gastos judiciales y garantizar que se haga justicia, los padres de Álex han lanzado un crowdfunding al que han llamado "justicia para Álex" . La iniciativa, puesta en marcha por su padre, Alejandro, ha recaudado ya más de 2.800 euros en apenas 4 días. Con esta campaña la familia busca tener los medios necesarios para afrontar esta situación y hacer la mayor justicia posible, pero sobre todo que la historia de Alex no caiga en el olvido.

El presunto asesino permanece en prisión provisional

La victima acudió a casa de un amigo para pasar la tarde jugando. Según la investigación, el detenido, padre del amigo, acabó atacando al menor con un arma blanca, provocándole heridas mortales en el corazón. La Guardia Civil detuvo al hombre horas después, quien reconoció los hechos ante las autoridades, alegando haber actuado “en un ataque de locura”.

El juez encargado del caso ordenó prisión provisional, comunicada y sin fianza para el acusado, imputado por un delito de asesinato agravado al tratarse de una víctima menor de 16 años. Desde su ingreso en la cárcel de Picassent, el detenido ha optado por mantener el silencio y no ha mostrado señales de arrepentimiento, limitándose a referirse a sus declaraciones previas ante la Guardia Civil y el juez.

PUEDE INTERESARTE Una mujer da a luz asistida al teléfono por una médico de urgencias en Valencia

Homenajes y solidaridad

La muerte de Álex ha dejado una huella profunda en Sueca, que ha respondido con unidad y compromiso. La movilización ciudadana y el apoyo constante a la familia evidencian que el caso no es solo una tragedia individual, sino una herida compartida por todo el municipio, decidido a acompañar a los padres del menor y a exigir que se esclarezcan los hechos con todas las garantías de justicia. por si se me borra sin guardar