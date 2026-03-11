Los expertos consideran que son medidas a corto plazo para contener los precios del petróleo.

Los gasolineros se defienden ante las acusaciones de especular con los precios: "¿Los hemos subido un 50%?"

La asfixia que intenta Irán obliga a tomar medidas para que el precio del petróleo no se dispare..Hoy hemos visto un paso inédito por su dimensión. La Agencia Internacional de la Energía, que coordina las reservas estratégicas de petróleo de 32 países industrializados, ha decidido liberar 400 millones de barriles para evitar que una crisis energética contagie a las economías.

España va a contribuir liberando el equivalente a doce días de consumo de los 92 que nos garantizan nuestras reservas estratégicas, almacenadas en cinco áreas a lo largo de todo el territorio nacional. La más grande en Levante.

"Nosotros siempre hemos sido solidarios y entendemos que de esta manera apoyamos también a que los mercados estén menos tensionados", ha declarado la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen.

Por el estrecho de Ormuz han dejado de exportarse 20 millones de barriles de crudo a diario. Una oferta muy mermada que paliarán en parte los 400 millones de barriles que se van a poner en el mercado con un objetivo prioritario. Como explica el economista, José García Montalvo, este sería "contener un poco los precios del petróleo para una situación que, en principio, tiene que ser de corto plazo. La liberación de reservas siempre es para situaciones de disrupciones severas para períodos breves de tiempo".

Estamos ante la mayor intervención de la historia de la Agencia Internacional de la Energía. Un gesto decidido pero que también da idea de la gravedad de la situación. "Es un poco amortiguar la situación y rápidamente estar pensando en la implantación de medidas no tan cortoplacistas sino a más largo plazo para proteger a determinados sectores", explica Roberto Gómez-Calvet, profesor de Empresa de la Universidad Europea de Valencia.

El Gobierno ya se ha reunido con representantes del sector del gas y el petróleo y aseguran que el suministro está garantizado. Además ha pactado con Competencia reforzar la supervisión de los precios energéticos mientras dure la crisis.