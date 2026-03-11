Andrea Sanchis 11 MAR 2026 - 16:38h.

Los gasolineros se defienden: "Compramos a un precio un 50% superior, ¿en el surtidor han subido eso?"

¿Hasta cuándo y cuánto puede seguir subiendo el precio de la gasolina? Dos expertos en economía lo explican

La teoría del cohete y la pluma para definir la subida de los precios de los carburantes como consecuencia de la guerra de Irán vuelve a estar presente e irrita produndamente a los consumidores, que arremeten contra los gasolineros acusándoles de especulación.

No lo hacen ellos solos. Facua también apunta en este sentido y dirigió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, un escrito para solicitarle que vuelva a llevar al Congreso una norma con la que se pretendía modificar el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios para "facultar al Gobierno para poner precios máximos a determinados productos y servicios en situaciones de emergencia".

Facua ha reclamado un mecanismo de fijación de topes a los precios de los combustibles de automoción, la electricidad y el gas por el que las empresas no puedan tener márgenes de beneficio superiores a los del mes anterior al del inicio de la invasión de Irán.

Según la teoría del cohete y la pluma , los precios suben tan rápido como un cohete, pero después bajan tan despacio como una pluma.

El enfado es mayúsculo entre los conductores que no entienden que los combustibles hayan subido tanto en tan poco tiempo. "Es una especulación, se aprovechan y se ha acabado", dicen algunos. Centrándonos en los mercados petrolíferos, este efecto se manifiesta ante subidas del coste de la materia prima. Entonces las subidas en el precio del crudo se incorporan de forma inmediata al precio de la gasolina y del gasóleo en las estaciones de servicio, aunque no hayan comprado el petróleo a importes altos aún. Pero cuando ese coste baja, el precio minorista tarda mucho más en actualizarse y bajar. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo matiza, no obstante, que una subida tarda en trasladarse a las gasolineras entre cuatro y diez días.

Informativos Telecinco ha querido profundizar en este debate permanente en el que los gasolineros, ante estas acusaciones, se defienden con datos, en un reportaje elaborado por A. Calvo, R Martínez y L,. Benito.

Lo primero que hay que conocer es que los combustibles tienen su propia cotización internacional, influenciada, pero independiente de la del petróleo. "Estamos comprando el gasóleo con una cotización internacional un 50% superior a la que teníamos el 27 de febrero, evidentemente los precios no han subido un 50% en el surtidor no?", señala Nacho Rabadán, de la Confederación de Empresarios de Estaciones de Servicio.

Aseguran que solo han trasladado la mitad de esa subida a los conductores. Y que tampoco están vendiendo más cara gasolina almacenada en sus depósitos, que la mayoría reponen prácticamente a diario. "No tenemos capacidad física de almacenaje como para poder especular con el producto y el precio en función de si sube o baja", destaca Rabadán.

Los expertos aseguran que las estaciones de servicio están anticipando futuras subidas. "Hay más nerviosismo que realidad. Estamos viendo que en cuestión de horas, días, está subiendo el precio muchísimo", argumenta Roberto Gómez-Calvet, profesor de Empresa de la Universidad Europea de Valencia.

Un precio que luego da la sensación que no baja tan rápido. "Cuando los precios bajan no suelen fijarse en ese precio a futuro sino que se fijan en el precio al que compraron", señala Manuel Parejo, doctor en Economía de la Universidad Pablo Olavide.

Y ellos ahora mismo están pagando un sobrecoste de 12.000 euros por tanque.

El Gobierno dice que prepara medidas para mitigar el impacto de la subida

El ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, ha afirmado en torno a esta realidad que el Gobierno está terminando de definir un paquete "de consenso" para hacer frente al conflicto en Irán, para lo que se reunirán con los grupos parlamentarios, agentes sociales y sectores afectados, y confía en poder aprobarlo por "unanimidad". Para ello, Cuerpo ha indicado que se están manteniendo conversaciones "activas" con los sectores y en los próximos días se reunirá con el sector de servicios, distribución, transporte, sector agrario o gran industria para conocer sus sugerencias ante el conflicto. Cuerpo no ha querido entrar en detalles sobre las medidas que llevará este primer paquete, pero ha indicado que el Ejecutivo no descarta "ninguna".

El ministro de Economía ha indicado que el paquete de medidas irá en la línea de proteger a corto plazo las rentas de los trabajadores, de los ciudadanos, de las empresas y de la industria, pero también, a medio y largo plazo, seguir trabajando en la electrificación de la economía y en la mayor presencia de las energías renovables.

Preguntado por ayudas directas al transporte, campo, pesca o industria, Cuerpo ha recalcado que el Gobierno tiene las lecciones de Ucrania, donde se hizo un repaso de "todo tipo de medidas", desde iniciativas de precio a otras relacionadas con los impuestos que afectan a las principales materias primas energéticas o de apoyo de renta a vulnerables y también clases medias, pero ha indicado que ahora toca ser "riguroso" con la situación actual.

"Vamos a intentar que esa translación del precio de la energía a los alimentos, a la cesta de la compra, como he dicho antes, sea la menor posible para que no sintamos estos efectos, no solo en el carburante, sino también en nuestro día a día, alimentos, la cesta de la compra en general, vamos a intentar que esta situación no dé o sea la mínima posible", ha añadido.

En general, el ministro de Economía ha indicado que la situación actual es "distinta" a la de la crisis de Ucrania, no sólo por la evolución de los precios, sino porque la electricidad está tres veces por debajo de donde estaba durante la guerra en Ucrania y el gasoil llegó a estar "muy por encima" de los dos euros en aquel entonces.

"Tenemos mayor protección frente a este shock y para el impacto que todavía llega a los ciudadanos, en este caso, en esencia a través del mayor precio de la gasolina o del gasóleo, vamos a poner medidas sobre la mesa para protegerlos", ha reiterado.

En relación a las reservas estratégicas de crudo, Cuerpo ha mandado un mensaje de tranquilidad y ha asegurado que España está "bien cubierta" en este caso y que hay una seguridad "total" de suministro.

"Hay unos límites que se pusieron también a raíz de crisis anteriores donde los países europeos teníamos que tener al menos 90 días de reservas estratégicas", ha indicado el ministro, que ha valorado de manera positiva que el acuerdo a nivel del G-7 o la Agencia Internacional de la Energía para poner parte de las reservas estratégicas de crudo en el mercado, lo que reducirá los incrementos de los últimos días. "De hecho, el simple anuncio por parte de los ministros del G-7 a inicios de esta semana ya supuso una mayor estabilidad en el precio del crudo. Esperemos que si esto acaba produciéndose, pues también sea un factor que juegue a favor", ha apuntado.