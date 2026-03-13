El Estado destina 12.000 millones de euros para tratar el insomnio: afecta a 4.000.000 personas en España

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Más de la mitad, el 56% de los españoles adultos no duermen las horas que están recomendadas y solo el 30% de los niños mayores de 11 años duerme el tiempo adecuado. La mala calidad de sueño afecta al bienestar personal. El insomnio causa hasta el 30% de los accidentes de tráfico graves. Le cuesta al Estado 12.000 millones de euros al año, es decir, el insomnio le cuesta a nuestra economía el 0,82% del Producto Interior Bruto. Informa en el vídeo M. Fente y S. Rui

El Banco Nacional del Sueño pone en valor el alto coste de dormir mal, no sólo por la baja productividad, sino también por el gasto en fármacos, más de 100.000.000 euros. Sin embargo, también hay que tener en cuenta el alto coste en vidas. "Un 30% de los accidentes graves está implicado el sueño en ella", explica Silvia Gismera, psicóloga de la Alianza por el Sueño.

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Un insomnio que sufre uno de cada dos españoles: "De hecho, tenemos mucho más consultas", confiesa una de las doctoras. Los trastornos graves del sueño que afectan a más de 4.000.000 de personas. "Se considera un trastorno en el momento en que esa persona considera que el sueño es un problema para desarrollar su actividad con normalidad", añade. De ahí la importancia de este banco que le da valor al sueño para poner en valor que el sueño es la riqueza de un país.

Los efectos del insomnio

"Un sueño de buena calidad es un pilar fundamental para la salud en general e imprescindible para el bienestar físico y mental. Y una mala calidad de sueño tiene consecuencias tanto a corto como a largo plazo", ha señalado la coordinadora del Grupo de Estudio del Sueño de la SEN, Celia García Malo.

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Según ha detallado, la falta de sueño produce a corto plazo dificultades de concentración y rendimiento, así como un aumento de la irritabilidad, el cansancio y la somnolencia durante el día, a lo que se suman cambios en el estado de ánimo y un incremento en el riesgo de accidentes laborales y de tráfico. "Se estima que alrededor del 30 por ciento de los accidentes de tráfico en España están relacionados con la somnolencia al volante", ha puntualizado.

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Cuando esta falta de horas y calidad de sueño se mantiene en el tiempo, aumenta el riesgo de padecer obesidad, diabetes, hipertensión arterial, alteraciones del colesterol y los triglicéridos, enfermedad vascular y patologías neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer.