El vídeo íntegro del intento de atentado contra Donald Trump en la cena de corresponsales

El acusado, Cole Tomas Allen, de 31 años, permanece en prisión preventiva. Aún no se ha declarado culpable ni inocente

Donald Trump sufre el tercer intento de asesinato en dos años: desde un tiroteo en Pensilvania hasta la Cena de Corresponsales

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La Fiscalía federal de Washington ha difundido por primera vez el vídeo íntegro del intento de asesinato contra Donald Trump durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, celebrada en el hotel Washington Hilton.

Las imágenes, de casi seis minutos de duración, muestran al detalle cómo el presunto atacante merodeó por las instalaciones, irrumpió armado en una zona de control de seguridad y fue reducido por agentes del Servicio Secreto en cuestión de segundos.

El material audiovisual aporta nuevos detalles sobre uno de los episodios de seguridad más graves vividos en la capital estadounidense en los últimos años. Trump se encontraba en el interior del recinto junto a la primera dama, Melania Trump, el vicepresidente de EE.UU., JD Vance, miembros del Gobierno, periodistas y centenares de invitados cuando se produjo el ataque.

Qué se ve en el vídeo completo

La grabación, difundida por la Fiscal de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, Jeanine Ferris Pirro, arranca con escenas del día anterior al atentado. En ellas aparece el sospechoso, Cole Tomas Allen, de 31 años, caminando por los pasillos del hotel, observando accesos, zonas comunes y puntos de entrada. Las autoridades consideran esas imágenes clave porque apuntan a una fase previa de reconocimiento del lugar.

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También se le ve entrando en otras áreas del edificio, aparentemente estudiando movimientos y recorridos.

Después, el vídeo salta a la noche del ataque. El acusado aparece vestido de negro y con corbata roja, una indumentaria que llamó la atención de los agentes por mezclar apariencia formal con equipamiento táctico.

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Según la acusación, antes de lanzarse hacia el control de acceso, que atravesó armado en cuestión de segundos, se quitó una prenda exterior tipo abrigo largo para moverse con mayor rapidez.

La secuencia clave llega cuando emerge desde una sala lateral próxima al detector de metales y corre a toda velocidad hacia la zona protegida. En ese momento lleva consigo un arma larga y, según el sumario, también portaba otras armas blancas y una pistola. Las cámaras muestran el desconcierto inicial de los agentes allí presentes, y después su reacción inmediata.

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Lo que no se ve en el vídeo

La Fiscalía sostiene que el atacante disparó contra un agente del Servicio Secreto a corta distancia. Ese agente recibió el impacto en el chaleco antibalas, lo que evitó heridas mortales.

De acuerdo a las autoridades, ninguno de los cinco disparos contra Allen llegaron a alcanzarle. El vídeo no muestra el momento exacto en el que el autor de los hechos fue neutralizado y arrestado.