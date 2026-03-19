EM&E abandona la integración con Indra por el conflicto de interés y provoca una caída del 12% en bolsa

A la vista del anuncio, el consejo de administración de Indra da por concluido el proceso de análisis de la potencial operación

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EM&E Escribano Mechanical and Engineering (EM&E) ha renunciado a la operación de integración con Indra después de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) pidiese resolver el conflicto de interés existente en la empresa de defensa y tecnología relacionado con esta operación.

Fin de la operación

Así, a la vista del escrito remitido por EM&E, el consejo de administración de Indra ha dado por concluido el proceso de análisis de la potencial operación.

Esta decisión se ha producido después de que el máximo órgano de gobierno de Indra haya recibido una comunicación en la que EM&E señala que, tras la información publicada por la SEPI el 18 de marzo de 2026, “no se dan actualmente las circunstancias” para avanzar, por lo que se retira de la operación.

Según el texto de la misiva, la empresa de la familia Escribano ha adoptado esta decisión para evitar cualquier riesgo que pueda afectar a Indra.

“Desde EM&E, primer accionista privado de Indra, subrayamos que esta decisión ha sido adoptada con el objetivo de evitar cualquier riesgo que pudiera afectar a Indra”, señala el comunicado, que insiste en la necesidad de salvaguardar el proyecto de crecimiento de la compañía, liderado por Ángel Escribano.

Un momento clave para la compañía

La empresa considera que este es un “momento clave” para el desarrollo de Indra, por lo que ha optado por preservar los intereses de la cotizada y proteger su estrategia en el sector de la defensa.

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Con este movimiento, EM&E reafirma su compromiso con la compañía y su consolidación como “actor clave” en defensa, priorizando la estabilidad del proyecto empresarial.

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A la espera de un contexto más favorable

Aunque la integración se contempla como un “potencial acelerador” estratégico, EM&E considera que no se dan las condiciones adecuadas para avanzar en este momento y apuesta por esperar a un contexto más favorable.

El desistimiento de la operación ha tenido consecuencias inmediatas en el mercado: las acciones de Indra se desplomaban un 12%, hasta los 50,05 euros.