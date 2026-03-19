Blanca Agost 19 MAR 2026 - 17:08h.

España sale beneficiada por el uso de las energías renovables que abaratan el coste de la electricidad y los precios más bajos de los combustibles

El diésel se dispara un 30 % desde el inicio de la guerra contra Irán y supera los 2,20 euros el litro

Compartir







Europa también sufre la subida de los combustibles como consecuencia de la guerra contra Irán. El boletín petrolero que se publica hoy permite conocer cuánto cuesta repostar en cada país y la sorpresa es que España está aún entre los más baratos, mientras que otros como los Países Bajos pagan un sobrecoste de 42 céntimos más cara que nosotros.

Con estos niveles, el precio de la gasolina sin plomo de 95 se mantiene en España por debajo de la media de la Unión Europea, situada en 1,837 euros el litro, y de la eurozona, con un precio medio de 1,893 euros.

PUEDE INTERESARTE La subida de precios dispara la recaudación de Hacienda: 10 M de euros más cada día

En el caso del diésel, el precio en España también es inferior al de la media de la UE, que es de 1,949 euros, y de la zona euro, donde marca un precio de 1,982 euros.

Una electricidad más barata

Nuestro país también sale beneficiado si nos fijamos en el precio de la electricidad, muy afectado a su vez por el aumento del precio del gas, una de las energías más usadas para la generación.

PUEDE INTERESARTE El precio de la gasolina podría alcanzar los dos euros en dos semanas debido al conflicto en Oriente Medio

En España el precio de la electricidad es bastante barato porque el 60 % de la producción de electricidad depende de las energías renovables, que son baratas. Pero si miramos Alemania, el precio es muy caro porque ellos dependen muchísimo más del gas y nosotros hemos ido reduciendo esa dependencia del gas.