La vicepresidenta de la Confederación de Estaciones de Servicio contesta sobre los controles del Gobierno y las supuestas irregularidades

Facua denuncia irregularidades en las gasolineras tras la bajada del IVA: "Una de cada cuatro ha subido los precios"

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El conflicto de Irán ha obligado a muchos países a establecer una serie de medidas para que el impacto económico no arruine sus economías. En el caso de España, el Gobierno estableció un plan anticrisis formado por 80 medidas que entraron en vigor este domingo.

Uno de los objetivos principales, de hecho, uno de los más importantes era evitar que el precio del combustible fuese un imposible para muchas personas. La reducción temporal del IVA ha permitido que muchos consumidores noten ya ese beneficio. El precio por litro de la gasolina ronda en torno al euro con sesenta y el del diésel 19 céntimos más caro.

Aunque se ha intentado por todas las maneras que la crisis del combustible no sea un problema en España, no todas las gasolineras han acercado sus precios a esta estimación, según cuenta desde A Coruña Nuria Fresneda. La reportera informa desde una de las gasolineras que el "precio del gasóleo es de un 1,70 euros el litro".

"Si el IVA se hubiese mantenido en el 21%, estaríamos hablando de un precio que ronda el 1,80 euros. Gracias a la rebaja impuesta por el Gobierno, los conductores se están ahorrando de media de ocho a nueve euros, pero muchas personas desconfían de que las gasolineras no aprovechen para subir los precios y no llegue a los consumidores toda la rebaja que debería".

Las supuestas irregularidades

Muchas personas sí que han notado la rebaja del IVA y están contentos con que el precio de la gasolina no esté disparado por el momento. En las facturas se ven reflejadas las rebajas que aplican las gasolineras en base a lo establecido por el Gobierno, pero aún así, muchas otras personas desconfían de la realidad del descuento: "Esto es como el Black Friday, que te suben los precios, pero luego te ponen un descuento", dice un conductor.

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Las opiniones son diversas, pero en general hay consumidores que no confían en la realidad de la rebaja: "Antes del descuento el precio subió". Las organizaciones de consumidores han denunciado que las gasolineras se han aprovechado para subir los precios: "Una de cada cuatro gasolineras han aprovechado la bajada del IVA para subir los precios", confirma Rubén Sánchez, secretario general de FACUA.

El Gobierno está al tanto de lo que hace cada gasolinera gracias a que han monitorizado miles de ellas. Al día supervisa 12.000 a través de la Comisión Nacional de los Mercados y la competencia. Nuria Lekue, vicepresidenta de la Confederación de Estaciones de Servicio ha dicho "no tener miedo a los controles": "Todos los días, cada vez que se cambia el precio en una gasolinera, con una hora de antelación, se tiene que comunicar al Ministerio.