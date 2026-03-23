El Gobierno defiende que está monitorizando los precios en 12.600 gasolineras

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El paquete de hasta 80 medidas que conforman el plan anticrisis para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio entraron en vigor este domingo. Los conductores deberían estar notando la bajada del IVA al 10% al repostar en las gasolineras. Si el viernes, llenar un depósito de 50 litros costaba unos 100 euros, hoy los clientes deberían pagar unos 90 euros. Pero, ¿cómo se monitoriza? ¿La bajada es real?

En las gasolineras, algunos conductores confiesan que sí que han notado las bajadas. Aunque en otras estaciones de servicio dicen no apreciar ni una gota de ahorro. Las asociaciones de consumidores ya han detectado algunas irregularidades. "Justo el domingo en el que entraba en vigor bajada del IVA han subido precios la cuarta parte de las gasolineras de este país", ha explicado Rubén Sánchez, secretario general de Facua.

Pero el Gobierno asegura que está vigilando 12.600 gasolineras. "El control que hay es continuo. Cada vez que se cambia el precio en una gasolinera, con una hora de antelación se tiene que comunicar al Ministerio", apunta Nuria Lekue, vicepresidenta de la Confederación de Estaciones de Servicio.

Incluso la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia monitoriza a diario los precios de los carburantes. "Ya ha subido lo suyo. Estoy convencido de que van a bajar mucho más lentamente de lo que han subido hasta ahora", señala el economista José Antonio Pena. España se ha convertido en reclamo para nuestros vecinos portugueses. Cruzan la frontera huyendo de sus gasolineras. "Hay mucha diferencia de aquí para allá, más o menos 30 céntimos", cuenta un ciudadano portugués.