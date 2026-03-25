Con situaciones como la de la guerra de Irán, quedan al descubierto los efectos negativos de la dependencia energética

El coche eléctrico, fuerte alternativa tras la subida de la gasolina por la guerra: los modelos más vendidos en 2026

Compartir







La ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, explicó en los últimos días que las crisis más "recientes", como la derivada de la guerra en Ucrania, han impulsado la búsqueda de la "independencia energética", y ha destacado "el potencial renovable" de España.

Sin embargo, la guerra de Irán ha vuelto a demostrar la dependencia de España de otros países en materia de energía. Países que además están en zonas inestables. La tasa de dependencia energética en España es del 68%, lo que refleja la vulnerabilidad de España.

PUEDE INTERESARTE El apagón que sacudió a España: así está el debate sobre quién falló en el sistema eléctrico

También se aprecia en los barcos que hay amarrados en las costas. "Con 30.000 litros de gasoil que consume uno de estos barcos se hacía inviable ya salir al mar. No vamos a poder aguantar mucho tiempo esta situación", explica Mikel Ortiz, gerente de Armadores de Pesca de Altura en Ondarroa.

El coche eléctrico como alternativa

Tanto sometimiento a las gasolineras conduce hacia los vehículos eléctricos. "Ahora mucho más, porque te ahorrabas mucho dinero en comparación con el carburante, los 80 euros en gasolina ida y vuelta, también lo tendrán previsto", señala Roberto López, asesor de entregas de MG.

El gas también dejaría de ser un problema buscando otras opciones, como un horno 100% eléctrico. "El coste del gas natural es el 25% del coste total. Cualquier cosa que aumente o disminuya va a impactar muchísimo en nuestra cuenta de resultados", apunta Rogelio Vila, CEO de Equipe Cerámicas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Un ahorro para esta empresa de cerámica de Castellón de cara al futuro. "Independizarnos de esta demanda del exterior, que cuando sucede una de estas crisis, pues evidentemente se ve los negativos efectos que esto tiene", añade Vila. Utilizar fuentes propias renovables hacia la independencia energética.