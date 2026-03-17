Alberto Rosa 17 MAR 2026 - 19:00h.

El temor a una escalada imparable de precios en los carburantes invita a muchos a replantearse el salto a la movilidad eléctrica

En España repostar es más barato que en la UE pero está a la cabeza junto a Alemania de la subida en surtidores

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El conflicto en Oriente Medio y la inevitable repercusión que está teniendo en los precios de los carburantes debido al bloqueo en el estrecho de Ormuz puede que esté obligando a muchos a replantearse el salto al coche eléctrico. La subida del petróleo y el gas ha tenido un efecto inmediato en los surtidores y el escenario no es nada esperanzador.

A 15 de marzo, el precio medio en las gasolineras españolas era de 1,72 euros el litro de gasolina 95, un 16% más desde que comenzó el conflicto en Irán. Pero es el diésel el que se lleva la peor parte. El precio en surtidor a 15 marzo es de 1,84 euros, un 28,1% más desde que comenzó el ataque de EEUU e Israel sobre Irán.

Cabe recordar el precedente que sentó la guerra de Ucrania en 2022, cuando el petróleo superó de forma prolongada los 100 dólares por barril. Entonces, los conductores pagaron 55.000 millones de euros adicionales en las estaciones de servicio respecto a los niveles previos a la crisis energética.

Hasta seis euros de diferencia cada 100 km

El temor a que se repita una situación similar y que los precios sigan disparándose ha llevado a aquellos que están buscando coche a pensar seriamente en la opción eléctrica. Faconauto, la patronal de concesionarios en España, estima un mercado de hasta 1,3 millones de matriculaciones en 2026, con un avance fuerte de los eléctricos e híbridos enchufables hasta copar un 33% de penetración. De hecho, en febrero de 2026 se ha constatado el aumento de la venta de coches electrificados en un 64,5% respecto a febrero de 2025 con 22.974 unidades vendidas, según ANFAC (Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones).

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Los datos son claros. Hoy en día, llenar el depósito de 50 litros de un Dacia Sandero, el vehículo más vendido en España, cuesta en torno a 85 euros. Si se compara con la carga de un coche eléctrico como el MG4 (49 kWh), una carga completa cuesta 7,84 euros.

Si se compara el consumo por cada 100 km, el Sandero, que tiene un consumo homologado de 5,4 l/100km, supones unos 9,18 euros cada 100km. El eléctrico de la firma china MG, con un consumo medio de 17 kWh/100 km, tiene un coste aproximado de 2,72 euros cada 100 km recargando en casa. La diferencia supera así los 6 euros cada 100 km.

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Los coches eléctricos más vendidos en España en 2026

El precio de la electricidad también se puede ver afectado y pueden subir considerablemente estos índices. Sin embargo, tal y como señaló a ‘EuroNews’ Kevin Keterls, profesor ayudante de gestión de la cadena de suministro global en la Universidad Estatal de Wayne, la electricidad “no subirá tanto ni tan rápido como la gasolina”.

El coche eléctrico más vendido en España en lo que llevamos de 2026 es el Tesla Model 3, con 1.177 unidades vendidas, seguido del Tesla Model Y, con 866. Una firma que está apostando fuerte por eléctrico es la coreana Kia. El BYD Dolphin Surf sigue en la lista con 724 unidades vendidas en enero y febrero.

Jeep Avenger continúa la lista con 561 matriculaciones. Otra marca que está apostando fuerte por el eléctrico es la coreana Kia. El e-Niro, con 545 unidades vendidas se encuentra en el top 5. Siguen otros modelos como el EV3 y el BY Atto2.