Agencia EFE 28 DIC 2025 - 19:30h.

Compartir







El 28 de abril la Península Ibérica se quedó a oscuras por unas horas en un inédito apagón que, según los informes, tuvo un origen multifactorial y del que aún no se han determinado responsabilidades, aunque ha derivado en un cruce de acusaciones entre el operador del sistema (Red Eléctrica) y las eléctricas.

Según el informe del comité creado por el Gobierno ex profeso, antes de aquel cero eléctrico se produjeron oscilaciones en el sistema entre las 12:00 y las 12:30 de aquel día y luego pérdidas de generación por sobretensión entre las 12:32 y las 12:33 horas.

PUEDE INTERESARTE Las eléctricas piden un modelo retributivo "sólido" en redes que garantice la recuperación de inversiones

Por su parte, el informe técnico publicado por la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad (Entso-e) apunta que fue un evento único en el mundo derivado de una "cascada de sobrevoltaje" iniciada en el sur de España que en minutos se expandió por la península.

Cruce de acusaciones

En este contexto, se ha producido un cruce de acusaciones entre Red Eléctrica y las eléctricas centrado en si la planificación para aquel día era correcta, si el control de la tensión fue el adecuado y si las desconexiones de plantas se produjeron cuando la tensión estaba dentro de rango.

PUEDE INTERESARTE Las telefónicas deberán de garantizar cuatro horas como mínimo de servicio de móvil por Ley

Red Eléctrica lleva meses defendiendo que actuó correctamente y que la programación del 28 de abril era adecuada, al tiempo que habla de incumplimientos en el control de tensión y de desconexiones de plantas cuando la tensión estaba dentro de los límites establecidos en la regulación.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Por su parte, Aelec -que a Iberdrola, Endesa o EDP- defiende que la programación para ese día de Red Eléctrica -responsable de garantizar la seguridad de suministro- adolecía de una escasez de plantas capaces de controlar la tensión.

Queda pendiente el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el apagón, en el que está previsto que se diriman responsabilidades, lo que podría ser el punto de partida de reclamaciones y demandas, sobre todo por parte del sector industrial, que tanto depende de la electricidad.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

También se esperan las conclusiones definitivas del grupo de expertos europeos de Entso-e y el avance los trabajos de las comisiones de investigación creadas en el Congreso y en el Senado.

Calendario de cierre nuclear

A raíz del apagón se intensificó el debate sobre el calendario de cierre nuclear, que había sido negociado en 2019 por las empresas propietarias de plantas nucleares junto con la sociedad pública Enresa y establecía que la central extremeña de Almaraz cerrara su primer reactor en 2027 y el segundo en 2028.

Tras meses de declaraciones cruzadas entre propietarias y Gobierno, finalmente las dueñas de Almaraz solicitaron su prórroga hasta 2030 y ahora debe ser el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el que se pronuncie.

De momento el calendario previsto de cierre de plantas nucleares no se ha modificado: En 2030 se desmantelarán Ascó I y Cofrentes; en 2032, Ascó II, y en 2035, Vandellós II.

El modo reforzado

En lo que sí están de acuerdo tanto operador como eléctricas tras el apagón es en defender que el sistema español es robusto y que no está en riesgo la seguridad de suministro. Aún así, Red Eléctrica activó el conocido como "modo reforzado", con una mayor presencia de los ciclos combinados, que se traduce, según sus estimaciones, en un coste de 486 millones de euros hasta octubre.

Asimismo, en junio la CNMC aprobó el procedimiento de operación 7.4. que permite que las renovables participen en el control dinámico de tensión del sistema y ahora se está en proceso de habilitación de las plantas.

Además, la CNMC a petición de Red Eléctrica ha modificado temporalmente algunos procedimientos de operación del sistema con el objetivo de reforzar el control de la tensión.