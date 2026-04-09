Rentas vitalicias: una pieza clave para tu tranquilidad en la jubilación

Redacción Uppers 09 ABR 2026 - 10:00h.

Se trata de un seguro de vida-ahorro que permite transforma los ahorros en un ingreso mensual garantizado para toda la vida

Alba Lago: “La jubilación es el principio de algo mejor”

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Vivimos más años que nunca y eso cambia por completo la forma de mirar al futuro. Planificar ya no consiste solo en ahorrar, sino en decidir cómo transformar los ahorros de toda una vida en ingresos que nos acompañen durante la jubilación. En España, según datos del instituto Nacional de Estadística (INE), la esperanza de vida supera los 83 años, lo que alarga la etapa de jubilación hasta 20 años. De esta manera, la jubilación es casi una vida dentro de la vida y, por eso, es igual de importante ahorrar que planificar la manera en la que ingresaremos ese ahorro.

La llegada a la jubilación es un buen momento para cambiar la forma de ver el ahorro: dejar de pensar solo en ahorrar y empezar a plantearte qué ingresos vas a necesitar para vivir tu jubilación con tranquilidad. ¿Sabes qué son las rentas vitalicias y cómo pueden ayudarte?

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¿Qué es una renta vitalicia?

Una renta vitalicia es un seguro de vida-ahorro que permite transformar tus ahorros en un ingreso mensual garantizado para toda la vida, a cambio de una aportación inicial. El objetivo es garantizar un ingreso extra que complemente la pensión de jubilación. La cantidad que cobrarás cada mes dependerá del capital que hayas aportado al contratar el seguro, del tipo de interés aplicado, de la edad de la persona en el momento de la contratación y de si la modalidad que se contrata tiene también un objetivo de dejar una cantidad en herencia. Estos productos financieros tienen ventajas fiscales, ya que solo tributa una parte de la renta mensual en el IRPF (si no se rescata).

VidaCaixa, entidad aseguradora del Grupo CaixaBank especializada en ahorro a largo plazo, cuenta con la gama de rentas vitalicias más amplia y modulable del mercado. No es casualidad: este tipo de soluciones forman parte del ADN de la entidad desde su fundación y han evolucionado para irse adaptando a las necesidades de sus clientes a lo largo del tiempo.

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Hoy en día existen distintas modalidades de renta vitalicia, pensadas para responder a prioridades muy diferentes. Algunas están orientadas a organizar el patrimonio familiar y planificar la herencia, mientras que otras resultan especialmente adecuadas si lo que se busca es disponer de un ingreso mensual más elevado para afrontar los años de jubilación. También hay opciones diseñadas para proteger el poder adquisitivo frente a la inflación o incluso para invertir la prima y seguir optimizando el ahorro.

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Recientemente VidaCaixa ha incorporado una nueva modalidad para aportar un extra de flexibilidad, pensada para adaptarse a imprevistos o a cambios de necesidades. Es el caso de la Renta Vitalicia Capital Reservado Flexible, que permite, si el cliente lo necesita, aumentar los ingresos mensuales a cambio de reducir el capital que se deja en herencia, ofreciendo así una mayor capacidad de ajuste a cada situación personal.

Tres beneficios clave de contratar una renta vitalicia

Tranquilidad garantizada: Asegura una renta mensual vitalicia, sin depender de la volatilidad del mercado, permitiendo mantener la calidad de vida tras la jubilación. Protección para tus seres queridos: En función del tipo de renta contratada, puedes dejar un capital de fallecimiento a los beneficiarios que elijas. Además, al ser un seguro de vida tiene ventajas en el impuesto de sucesiones y puede percibirse fuera del resto de la herencia. Flexibilidad real: Permite adaptar el tipo de renta a tus necesidades e incluso contratarla con dos titulares, garantizando el cobro hasta el fallecimiento de ambos.

En definitiva, una renta vitalicia es una opción especialmente interesante si estás empezando a diseñar tu estrategia financiera de cara a la jubilación y buscas ingresos estables a largo plazo.