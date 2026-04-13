La filtración podría haber expuesto información personal como nombres, datos de contacto e incluso información bancaria

Según ha explicado la empresa, la intrusión fue detectada por sus propios sistemas de control

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La cadena europea de gimnasios Basic-Fit ha sufrido un ciberataque que ha comprometido parte de los datos de sus clientes en varios países. La propia compañía ha reconocido que se ha producido un acceso no autorizado a su base de datos, lo que ha obligado a activar sus protocolos de seguridad y a notificar la incidencia a los usuarios potencialmente afectados.

Según ha explicado la empresa, la intrusión fue detectada por sus propios sistemas de control, lo que permitió frenar el acceso antes de que se extendiera aún más. Aun así, la filtración podría haber expuesto información personal como nombres, fechas de nacimiento, datos de contacto e incluso información bancaria. Desde la compañía subrayan, no obstante, que no se han visto comprometidas contraseñas ni documentos de identidad.

El impacto del ataque se extiende a varios de los países

El impacto del ataque se extiende a varios de los países en los que opera la cadena, que cuenta con millones de usuarios en toda Europa y una amplia presencia en España. En paralelo, asociaciones de consumidores han advertido de los riesgos derivados de este tipo de incidentes y recomiendan extremar la precaución ante posibles intentos de fraude.

El phishing se ha consolidado como una de las amenazas digitales más frecuentes y silenciosas de los últimos años. Correos electrónicos, mensajes, enlaces falsos o archivos adjuntos maliciosos forman parte de un ecosistema de fraude que afecta tanto a usuarios particulares como a empresas, bancos y organizaciones públicas. Aunque los métodos evolucionan, el objetivo sigue siendo el mismo: robar datos, contraseñas, dinero o identidad digital.