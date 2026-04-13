Los mejores países para disfrutar de la jubilación en 2026

Redacción Uppers 13 ABR 2026 - 20:31h.

España, encabezando el ranking de los mejores países para disfrutar de la jubilación

Los países con más vacaciones pagadas y festivos del mundo: ¡Oriente Medio y África nos ganan por goleada!

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El nuevo Índice Global de Jubilación de 2026 que ha publicado ‘International Living’ ha vuelto a situar a España entre los destinos más atractivos de todo el mundo para disfrutar de la jubilación. De esta manera, el país consolida su reputación como lugar donde se puede conseguir una alta calidad de vida dado su clima favorable y el sistema sanitario, ya referencia internacional.

El informe analiza un total de 24 países y los clasifica según el coste de vida, el clima, sanidad, vivienda, visados, infraestructuras y calidad general. Desde el organismo han explicado que España vuelve a posicionarse gracias a los estándares de bienestar, su estilo de vida mediterráneo, la oferta cultural, la seguridad y opciones variadas para los jubilados.

El sistema sanitario ofrece garantías de seguridad y tranquilidad para las personas que quieran pasar su jubilación, tanto el sistema público como el privado, con un acceso que supera la media europea y una valoración especialmente alta entre expatriados. Aunque el coste de vida depende de la comunidad autónoma, el país mantiene un coste de vida competitivo en comparación con otros destinos europeos e incluso norteamericanos.

España mantiene una posición constante en el ranking

El clima es uno de los factores que más ayuda para posicionar a Espala como uno de los países más adecuados para disfrutar de las vacaciones o incluso de largos periodos de tiempo como puede ser la jubilación. Según han confirmado las proyecciones del sector y análisis recientes de medios especializados, España mantiene sistemáticamente la posición alta en rankings de jubilación. En 2025 alcanzó el tercer puesto mundial.