Si quieres un viaje tranquilo, olvida estos lugares: los destinos más estresantes para los turistas

Marta Egea 27 FEB 2026 - 08:00h.

El éxito turístico de algunas ciudades ha provocado que estén saturadas, haya colas interminables y presión sobre los servicios, factores que aumentan enormemente el estrés del viajero

MadridAl viajar muchos buscan una experiencia reparadora y tranquila. No obstante, en los últimos años muchos destinos turísticos se han convertido en lo contrario. Aeropuertos colapsados, calles abarrotadas, colas interminables para ver un monumento durante apenas unos minutos y una sensación constante de ir a contrarreloj han hecho que algunos viajes sean auténticas pruebas de resistencia.

La popularidad de ciertos destinos amplificada por redes sociales y la recuperación total de los viajes tras la pandemia han provocado un fenómeno cada vez más visible: el estrés turístico. No se trata solo de grandes capitales europeas o ciudades icónicas, también hay playas, enclaves históricos y destinos naturales que cada vez reciben más visitantes de los que pueden gestionar cómodamente.

París (Francia)

Aunque París sigue siendo uno de los destinos más icónicos del mundo, su fama como “Ciudad del Amor” no salva su lado más abrumador para muchos visitantes. Según varios análisis, París se ubica como una de las ciudades más estresantes para visitar en 2026 por su inmensa densidad turística, las cosas en sus principales atracciones y el transporte urbano saturado.

La densidad de visitantes por kilómetro cuadrado en París es tan alta que puede superar la de grandes urbes como Nueva York, lo que quiere decir calles, estaciones y puntos emblemáticos repletos casi todo el año. Esto se traduce en poco espacio para caminar, largas colas en museos, y una sensación general de agobio entre turistas y servicios saturados.

Tokio (Japón)

Un estudio reciente señaló que Tokio es la ciudad más agobiante del mundo para los turistas, con Osaka y Kioto muy cerca de esa clasificación.

Japón ha recibido cifras récord de visitantes en los últimos años, y el crecimiento del turismo ha superado de lejos la capacidad de algunas infraestructuras, especialmente en zonas urbanas. El estudio se basó en miles de reseñas de viajeros que mencionaban colas interminables, transporte público repleto y aglomeraciones en atracciones principales como templos, barrios comerciales y estaciones de tren.

Aunque el país es seguro y fascinante, esta combinación de factores hace que Tokio pueda resultar estresante e intensa si lo que buscas es tranquilidad y espacio para respirar.

Hanoi (Vietnam) y Shanghai (China)

Continuando con esta lista de destinos que pueden resultar tensos encontramos las ciudades de Hanoi y Shanghai. Estas ciudades se destacaron por su alta densidad de turistas y condiciones ambientales desafiantes.

En Hanoi, la combinación de tráfico caótico, clima de alta humedad y un número creciente de visitantes. Estas características hacen que muchas personas que viajan allí describan la experiencia como abrumadora y cansada, sobre todo durante la temporada alta.

Por su parte, Shanghai debido a sus 300 millones de visitantes anuales y una infraestructura turística que, a pesar de ser moderna, no siempre puede absorber con comodidad grandes picos de turistas en fechas clave es otra de las ciudades más estresantes para viajar.

Barcelona (España)

La ciudad condal es otro ejemplo significativo de cómo el turismo puede tensionar la experiencia de viaje. No se trata solo de un destino muy popular, sino que ha sido protagonista de movimientos sociales contra este tipo de masificaciones.

Es una combinación de alta afluencia de visitantes, un casco histórico relativamente compacto y presión sobre servicios municipales que puede transformar una escapada tranquila en una experiencia que se puede volver más estresante.

Dubrovnik (Croacia)

La ciudad histórica de Dubrovnik, en la costa dálmata, se ha convertido en una referencia paradigmática del fenómeno del sobreturismo en Europa. Por su belleza espectacular, la ciudad ha llegado a experimentar en fechas pico flujos turísticos que sobrepasan con creces su tamaño y capacidad de gestión.

Sus calles estrechas atestadas, retrasos en servicios de acceso a monumentos, presiones sobre el transporte local y experiencias que se alejan mucho de un paseo cultural tranquilo, hacen que la ciudad croata sea otra de las ciudades más estresantes para visitar.

Venecia (Italia)

Venecia es otro claro ejemplo de destino arrasado por su propia fama. La ciudad ha luchado durante años con el exceso de turismo en temporada alta, cruceros gigantes atracando en la ciudad y calles estrechas llenas de visitantes. La experiencia de visitar Venecia puede resultar agotadora por las colas para acceder a palacios y basílicas, plazas abarrotadas y dificultades para encontrar espacios tranquilos hacen que la experiencia no sea nada placentera.

Esta situación ha llevado a establecer medidas de limitación de cruceros y control de afluencia en ciertos momentos del día para poder mitigar los efectos de un turismo masivo en la ciudad.

Cancún (México)

Uno de los destinos de sol y playa más famosos del mundo es la Zona Hotelera de Cancún, y también uno de los que pueden resultar más estresantes según qué época del año.

Más allá del turismo familiar relajado, Cancún se ha convertido en un epicentro de fiestas intensas, grandes multitudes y una vida nocturna muy ruidosa que puede generar incomodidad a quienes buscan tranquilidad. La alta concentración de hoteles, eventos y actividades masivas puede derivar en entornos abarrotados y servicios saturados.