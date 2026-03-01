Los claustros más bonitos de España: un viaje del románico al renacimiento, según National Geographic

Marta Egea 01 MAR 2026 - 19:00h.

Monasterios, catedrales y colegiatas de toda España conservan claustros que son auténticos refugios de arte, historia y silencio

MadridEn España, los claustros de monasterios, catedrales y conventos son auténticas obras de arte. Son espacios que históricamente estaban dedicados a la contemplación, la vida monástica y el tránsito entre lo sagrado y lo cotidiano. Recorrerlos es adentrarse en siglos de historia, desde el románico sobrio hasta las formas renacentistas más equilibradas, pasando por lo gótico y el hispano-flamenco.

National Geographic ha puesto el foco en algunos de los claustros más bonitos de España, destacándolos no solo por su valor artístico, sino por la experiencia que ofrecen al visitante: calma, belleza y una conexión directa con la historia. Recorrerlos es viajar a través de estilos, territorios y siglos diferentes, pero también redescubrir una forma de turismo más lenta, reflexiva y profundamente enriquecedora.

Claustro del Monasterio de Santa María de Valbuena (Valladolid)

El claustro de este monasterio es uno de los ejemplos más refinados del paso del románico al gótico cisterciense. Fue construido en el siglo XIII, destaca por su elegancia sobria, la armonía de sus proporciones y la pureza de sus líneas, características propias de la orden del Císter. La ausencia de decoración excesiva refuerza la sensación de equilibrio y recogimiento.

Situado en pleno valle del Duero, el claustro se abre a un patio que dialoga con el paisaje, convirtiéndose en un espacio de transición entre la arquitectura y la naturaleza. Hoy sigue transmitiendo esa calma monástica que lo ha convertido en uno de los claustros más bellos y menos estridentes de Castilla y León.

Claustro del Monasterio de San Juan de la Peña (Huesca)

El claustro del Monasterio de San Juan de la Peña es uno de los más singulares de Europa. Excavado parcialmente bajo una enorme roca, combina arquitectura y paisaje de una manera casi mística. Sus capiteles románicos, ricamente esculpidos, narran escenas bíblicas con una expresividad excepcional.

El entorno natural y la integración con la montaña convierten este claustro en un lugar único, donde el románico adquiere una dimensión casi simbólica: piedra, fe y naturaleza fundidas en un mismo espacio de contemplación.

Claustro del Real Monasterio de Santa María de Guadalupe (Cáceres)

El Real Monasterio de Santa María de Guadalupe guarda varios claustros, siendo el mudéjar uno de los más destacados de España. Arcos polilobulados, azulejería y una elegante fuerte central conforman un espacio donde confluyen influencias cristianas e islámicas.

Este claustro es un reflejo de la riqueza cultural de la España medieval y la convivencia de estilos. Más que un lugar de paso, es un espacio pensado para el sosiego y la meditación, donde el agua y la geometría adquieren un papel protagonista.

Claustro del Reial Monestir de Santes Creus (Tarragona)

El claustro del Reial Monestir de Santes Creus es uno de los mejores ejemplos del Císter en la península. Construido entre los siglos XII y XIII, combina románico tardío y primeros elementos góticos con una sobriedad monumental.

Sus galerías amplias y bien proporcionadas crean una sensación de orden y equilibrio que resume a la perfección el ideal cisterciense. Es un claustro que se disfruta con calma, observando cómo la luz transforma la piedra a lo largo del día.

Claustro de la Colegiata de Santa Juliana (Santillana del Mar, Cantabria)

La Colegiata de Santa Juliana conserva uno de los claustros románicos más bellos del norte de España. Sus capiteles historiados muestran escenas religiosas, animales fantásticos y motivos vegetales con gran riqueza narrativa.

Este claustro es una auténtica lección de escultura románica y uno de los grandes atractivos de Santillana del Mar, donde arte y entorno histórico se complementan a la perfección.

Claustro del Monasterio de San Juan de Duero (Soria)

Este claustro es una rareza arquitectónica. Sus arcos entrecruzados y la mezcla de influencias románicas y orientales crean un conjunto único, casi experimental.

Más que un claustro tradicional, es un espacio simbólico que refleja la diversidad cultural del medievo y la capacidad del arte para reinterpretar modelos arquitectónicos.

Claustro del Monasterio de San Juan de los Reyes (Toledo)

Este claustro es uno de los máximos exponentes del gótico isabelino. Sus tracerías, bóvedas y decoración vegetal crean un conjunto de gran riqueza visual.

Fue mandado construir por los Reyes Católicos, este claustro combina solemnidad y belleza, convirtiéndose en uno de los espacios más emblemáticos de la arquitectura monástica española.

Claustro de la Catedral de Roda de Isábena (Huesca)

La Catedral de Roda de Isábena alberga un claustro románico de gran sencillez y encanto. Su ubicación en un pequeño núcleo rural refuerza la sensación de recogimiento.

Se trata de un claustro íntimo, alejado de grandes circuitos turísticos, que permite apreciar el románico en su vertiente más humana y cercana.

Claustro del Monasterio de Santo Domingo de Silos (Burgos)

El claustro del Monasterio de Santo Domingo de Silos es una de las cumbres del románico europeo. Sus capiteles, de una calidad escultórica excepcional, narran escenas bíblicas con una gran fuerza expresiva.

La perfección de sus proporciones y la serenidad del conjunto lo convierten en uno de los claustros más admirados y estudiados de España.

Claustro de la Catedral de Segovia

El claustro de la Catedral de Segovia es una joya gótica tardía, fue trasladada piedra a piedra desde su emplazamiento original tras la construcción de la nueva catedral. Su elegancia, la amplitud de las galerías y el cuidado del jardín central lo convierten en un espacio luminoso y armonioso, ideal para comprender la evolución del gótico en Castilla.

Claustro del Monasterio de Santa María la Real de Nájera (La Rioja)

Este claustro es una combinación gótica y renacentista en un conjunto de gran riqueza histórica. Es conocido como el “Claustro de los Caballeros”, alberga numerosos sepulcros, lo que añade una dimensión funeraria y simbólica a este espacio de tránsito y contemplación.

Santa María de Eunate (Navarra)

A pesar de no tratarse de un claustro al uso, Santa María de Eunate cuenta con una galería exterior porticada que recuerda mucho a los claustros románicos. Su planta octogonal y su misterioso origen la convierten en uno de los enclaves más fascinantes del románico español, rodeado de teorías y simbolismo.

Claustro del Monasterio de Veruela (Zaragoza)

Este monasterio tiene un claustro cirterciense de transición al gótico, sobrio y monumental. Se encuentra situado a los pies del Moncayo, y es una combinación perfecta entre espiritualidad, paisaje y arquitectura. Se trata de uno de los grandes conjuntos monásticos de Aragón.

Claustro del Convento de las Dueñas (Salamanca)

El claustro de este convento destaca por su decoración plateresca y su riqueza ornamental. Es un claustro luminoso y delicado, en el que se puede observar el paso hacia el Renacimiento y la importancia del detalle escultórico en la arquitectura conventual.

Claustro del Monasterio de San Andrés del Arroyo (Palencia)

El claustro del Monasterio de San Andrés del Arroyo es uno de los mejores ejemplos del románico cisterciense femenino. Nos encontramos ante un claustro sencillo, con un equilibrio y serenidad que lo convierten en un espacio profundamente evocador, donde la arquitectura se pone al servicio del silencio y la contemplación.