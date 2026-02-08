Los más de 130 millones de usuarios de Bizum europeos podrán enviarse y recibir dinero este año

Más de 130 millones de usuarios de aplicaciones de pagos y transferencias instantáneas en Europa, entre ellos los de la española Bizum, podrán enviarse este año dinero entre ellos en un ámbito que abarca trece países, en lo que puede ser el arranque de un gran sistema de pagos paneuropeo.

Solo con las aplicaciones que se han adherido esta semana a un memorando de entendimiento para poner en marcha el proyecto, un 72 % de la población europea podrá hacer pagos y transferencias en 2026 con la aplicación instalada en su móvil y las de otros países.

Los países entre los que se podrá recibir y enviar dinero

Usuarios de España, Portugal, Francia, Alemania, Italia, Bélgica, Países Bajos, Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia, así como de Andorra y Luxemburgo podrán enviarse y recibir dinero con el teléfono.

El memorando lo han firmado la Alianza EuroPA, a la que pertenece Bizum, y la European Payments Initiative (EPI), promotora de la solución de pagos de varios bancos centroeuropeos Wero.

Una entidad central de interoperabilidad, de la que serán socios las soluciones integradas en esas alianzas y que se creará en el primer semestre de este año, conectará las distintas plataformas para que se puedan hacer pagos instantáneos de cuenta a cuenta entre ellas.

Las soluciones implicadas van a crear un distintivo con el que cualquier usuario podrá saber dónde se acepta fuera de su territorio la aplicación que usa habitualmente.

Interoperabilidad

La interoperabilidad de las soluciones se implantará por fases y en una primera, en este mismo 2026, se podrán hacer pagos entre particulares, para ya en 2027 ponerse en marcha los pagos en comercios electrónicos y en puntos de venta presenciales.

Los pagos transfronterizos en Europa entre distintas soluciones arrancaron el año pasado, en marzo, aunque con una escala menor, al ponerlos en marcha las integradas en la Alianza EuroPA entre España, Italia, Portugal y Andorra, acabando 2025 con un volumen transfronterizo transferido de 6 millones de euros.

EPI, la otra alianza, que tiene como accionistas a 16 bancos europeos y proveedores de servicios de pago, además de contar con 41 instituciones europeas como miembros, ofrece el servicio de pago móvil unificado Wero, que funciona para pagos entre particulares desde 2024 en Bélgica, Francia y Alemania, prestando servicio a 47 millones de usuarios.

La solución española de pagos inmediatos Bizum es, junto a Wero, la más potente de las implicadas en el acuerdo y, al acabar 2025, tenía más de 30 millones de usuarios, el volumen de sus transacciones superó ese año los 67.000 millones de euros y 111.000 comercios y plataformas de comercio electrónico ya la aceptaban como medio de pago.

El sector bancario español fue el impulsor de esta solución, nacida en 2016 y que se ha popularizado tanto que en España a enviar dinero por el móvil se le dice ‘hacer un bízum’.

El acuerdo para que se pueda operar entre trece países europeos con soluciones de pagos inmediatos nace en un momento en que se debate la creación del euro digital, versión digital del euro en efectivo, ante la que la banca recela por temor a que expulse a soluciones de pago privadas y por el coste que tendría para la banca europea implementarlo.

Las patronales bancarias españolas han celebrado el anuncio esta semana el acuerdo de EuroPA y EPI por reforzar la autonomía estratégica de Europa en pagos, uno de los objetivos del Banco Central Europeo (BCE) con el euro digital, con el que quiere acabar con la dependencia de Europa de los grandes gigantes estadounidenses de medios de pago, como Visa y Mastercard.