El pistacho, el nuevo oro verde: dispara su precio, se pone de moda, y no necesita mucha mano de obra

Javier Villanueva 08 MAY 2026 - 22:12h.

La escasez de este fruto seco se ha convertido en una oportunidad para los productores españoles

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Irán no sólo es uno de los mayores productores del mundo de petróleo, también lo es de pistacho que, con la guerra, ha alcanzado también su precio máximo. La escasez de este fruto seco se ha convertido en una oportunidad para los productores españoles, como los propitarios de enormes cultivos de Castilla la Mancha.

La industria está en pleno desarrollo porque ahora tiene mucho tirón. La demanda está disparada. Se demuestra en una planta de tratamiento de Toledo donde ocho de cada diez kilos de los que producen se venden ya fuera de España. 40 fotos al segundo se hacen para clasificiar una a una cada pieza de este nuevo oro verde.

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La realidad es que es un mercado en expansión. La Unión Europea tiene un déficit de producción de 160.000 toneladas al año. Agricultores como Francisco no han dudado en apostar por ello. Y no le faltan razones. "Estamos en Alemania, Francia, Inglaterra. Hemos empezado a vender, en Corea y en Suecia hemos vendido mucho".

De los árboles recién plantados la cosecha no llegará hasta dentro de 6 años, pero la inversión merece la pena. España, de hecho, pretende multiplicar por 10 las hectáreas de pistachos.

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Hay más motivos para cambiar de cultivo y apostar por el pistacho. "Se está complicando mucho encontrar a gente que trabaje en el campo. El pistacho necesita poca mano de obra", comenta Jose, que lleva solo su plantación. Y por eso, las viñas arrancadas se amontonan en infinidad de campos de Castilla-La Mancha. Se queman y después se sustituyen por hectáreas de pistachos.

"El pistacho se utiliza para todo, estamos viendo churros de pistacho, palomitas de pistacho, cosas que no se veían y a nosotros nos encanta", dice José.

Los usos del pistacho se ven a diario ya en redes sociales, un elemento que también lo hace estar al alza. Mueve al año 10.300 millones de euros