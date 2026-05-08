Patricia Martínez 08 MAY 2026 - 18:29h.

10.393 euros pagó un operador de Ames por la vaca, de 14 años de edad

El precio máximo pagado en este mercado por un ejemplar está en los 10.498 euros que se pagaron por un buey

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SilledaJosé Rodríguez está acostumbrado a pagar grandes cantidades por algunos ejemplares de vacuno en la feria de Silleda, pero nunca había llegado a los 10.000 euros. Hasta este martes. En su búsqueda de la mejor calidad encontraron esta vaca, una hembra de rubia galega, nacida en 2014 y procedente de una explotación de Chantada y José no se lo pensó mucho: “Es un animal con muy buenas formas, muy engrasado, algo difícil de encontrar” explica José, que a través de Ganados Caquelo, su empresa de Ames, se dedica a comprar y vender ganado. “Nosotros trabajamos para Discarlux, una empresa distribuidora de Madrid que siempre busca la mejor calidad de Galicia”, cuenta, y por eso no dudaron en pagar por ella más de 10.000 euros.

10.393 euros pagó este operador dedicado a la compra venta de ganado a su criador, Emilio Pérez, de Chantada. Una cifra de récord, ya que nunca se habían superado los 10.000 euros en el mercado de Silleda para una hembra de vacuno mayor.

Estos precios son habituales "cuando se trata carne de calidad excelente", como cuenta este operador, “seleccionamos un tipo de ganado, lo mejor que hay en Galicia”, explica, añadiendo que han pagado en el pasado cantidades que se acercaban, pero “nunca como esta, porque es un animal único”.

En 2024 se pagaron 10.498 euros por un buey mestizo

Por tercera vez este año y por segunda semana consecutiva la Central Agropecuaria de Galicia ABANCA registra el mayor precio pagado por una vaca en este mercado. Así, la feria de ganado de Silleda marca cifras por encima de los 10.000 euros por algún ejemplar. Son cantidades “casi de récord” pero aún no llegan al “récord total”, a los 10.498 euros pagados por un buey mestizo en 2024 en este mismo recinto, y que mantiene por unos pocos euros, el récord de cotización registrado en esta feria para un ejemplar de la categoría de Vacuno mayor. La cifra más alta para hembras estaba en los 8.405 euros que se pagaron la semana pasada por otra vaca en este mismo mercado, una cantidad superada con la venta de este martes.

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Este elevado precio convierte también a esta vaca en el cuarto ejemplar de la categoría con mayor cotización da Central, tras los tres bueyes vendidos anteriormente, de 10.498 euros (el récord de la categoría de vacuno mayor y de la Central), 10.469 y 10.461euros, respectivamente.

Lo que es evidente, según confirman desde el mercado de Silleda, es el momento excelente que vive la central agropecuaria de Galicia, para los ejemplares de mayor calidad, dentro de la categoría de vacuno mayor.