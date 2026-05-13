Cómo conseguir las nuevas monedas de Mortadelo, Filemón o Rompetechos en homenaje a Ibáñez

Redacción Uppers 13 MAY 2026 - 10:52h.

Acuñan una nueva serie de monedas conmemorativas para celebrar el 90 aniversario del nacimiento del mítico dibujante

La aventura de Mortadelo 'perdida' en un cajón: llega el cómic póstumo de Ibáñez más esperado

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Los personajes de Francisco Ibáñez han formado parte de la educación sentimental de varias generaciones de españoles, convirtiéndose al mismo tiempo en un espejo deformado de nuestra propia sociedad. Desde de las disparatadas misiones de Mortadelo y Filemón hasta la entrañable torpeza de Rompetechos, pasando por las chapuzas de Pepe Gotera y Otilio, el universo creado por el mítico dibujante ha acompañado a millones de lectores con un sentido del humor inconfundible que forma parte del ADN cultural español. Ahora, ese legado da un nuevo salto simbólico, de las viñetas al metal.

El Ministerio de Economía, Comercio y Empresa ha aprobado la emisión de una colección oficial de monedas conmemorativas para celebrar el 90 aniversario del nacimiento del historietista barcelonés, fallecido en 2023, una iniciativa que busca reconocer su impacto en la cultura popular y reivindicar la historieta como patrimonio creativo de primer orden.

Colección de nueve monedas

La colección estará formada por nueve monedas dedicadas a algunos de sus personajes más emblemáticos. En una cara aparece un autorretrato del propio Ibáñez con su firma y el nombre de España. En la otra, representados a todo color sobre un dibujo que imita al cómic, sus creaciones. Además de Mortadelo y Filemón, estarán presentes el Profesor Bacterio, Rompetechos, Ofelia, Pepe Gotera, el Superintendente Vicente, Botones Sacarino y Otilio.

Cada pieza tendrá un valor facial de 1,5 euros y estará acuñada en cobre recubierto de plata de 999 milésimas, con una tirada máxima de 10.000 unidades por diseño. Cada una pesa 25,8 gramos y tiene un diámetro de casi 39 milímetros. Su precio de comercialización será de 23,97 euros por unidad, y también podrán adquirirse en un estuche que reúne la colección completa. La serie está pensada para conservarse, pero tener curso legal en España y un valor facial reconocido por el Estado significa que también se podría comprar con estas monedas en las tiendas, aunque los comercios no están obligados a aceptarlas como medio de pago.

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Tres vías de compra

La emisión está prevista para el segundo cuatrimestre de 2026 y supone uno de los homenajes institucionales más relevantes dedicados al creador de la escuela Bruguera. Para los interesados en hacerse con alguna de estas piezas, la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre habilitará tres vías de compra en cuanto se anuncie la fecha exacta de emisión:

Online : A través de la web oficial de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (tienda.fnmt.es).

: A través de la web oficial de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (tienda.fnmt.es). Presencial : En la tienda física de la FNMT en Madrid (Calle Jorge Juan, 106).

: En la tienda física de la FNMT en Madrid (Calle Jorge Juan, 106). Numismáticas: Tiendas especializadas que suelen gestionar reservas para sus clientes.

Los precedentes demuestran que estas monedas son muy cotizadas. Ya en 2021, con motivo de 85 aniversario de Ibáñez, se lanzó una serie similar de 20 piezas que se agotó rápidamente. Aquellas salieron al mercado por unos 12-15 euros y hoy se mueven en el mercado de reventa entre los 20 y 45 euros por pieza. Todo indica que esta nueva tanda seguirá el mismo camino, especialmente las monedas de Mortadelo, que suelen ser las más perseguidas.

Más que una operación numismática para coleccionista, convertir a estos personajes en moneda oficial significa elevarlos al rango de símbolo colectivo, reconociendo que sus aventuras han retratado con ironía y genialidad las pequeñas miserias, absurdos y contradicciones de la vida cotidiana española.