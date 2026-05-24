Miles de familias en riesgo de exclusión pierden el IMV por errores en el borrador de hacienda

La Fundación Madrina y el Colegio de Gestores se unen para ofrecer asesoramiento gratuito, salvando economías al borde del abismo

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Con la campaña de la renta en marcha, muchas familias vulnerables acuden estos días a la Fundación Madrina para recibir ayuda con su declaración. La entidad, junto al Ilustre Colegio Oficial de Gestores Administrativos, ofrece asesoramiento gratuito para revisar borradores, comprobar deducciones y detectar posibles devoluciones fiscales a las que muchas personas desconocen que tienen derecho.

Durante estas jornadas, decenas de familias en riesgo de exclusión reciben atención personalizada por parte de gestores y asesoras fiscales del ICOGAM que revisan aspectos como ayudas, alquileres o cargas familiares. Según explican desde la organización, cerca del 90% de quienes acuden consiguen alguna devolución.

El presidente de la Fundación Madrina, Conrado Giménez, insiste en la importancia de pedir ayuda y de enseñar a las familias a realizar correctamente la declaración de la renta para evitar errores que puedan perjudicarles económicamente.

Atraviesan complicadas situaciones económicas

Muchas de las personas que acuden a este servicio atraviesan situaciones económicas complicadas y cualquier devolución supone un alivio para afrontar gastos básicos como el alquiler, la comida o los productos infantiles.

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Algunas llegan sin saber cómo hacer la declaración y descubren que pueden recuperar cantidades que marcan la diferencia a final de mes. Solo el pasado año, cientos de familias utilizaron este servicio, recuperando una media de 500 euros por hogar. Una pequeña devolución que para muchos hogares supone un importante alivio económico.