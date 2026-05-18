Pelayo Ortiz 18 MAY 2026 - 21:43h.

Como en el caso de Shakira, cada vez son más los que pierden el miedo a enfrentarse con la Agencia Tributaria

Shakira dedica su victoria con Hacienda a todos aquellos que son "abusados y aplastados por un sistema que presume su culpabilidad"

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La Audiencia Nacional ha anulado este lunes la resolución del Tribunal Económico Administrativo Central de 22 de julio de 2021 contra la cantante Shakira, relativa al Impuesto sobre la Renta de las Personas Física e Impuesto sobre el Patrimonio del ejercicio 2011. La cantante ha dedicado la "victoria" a los ciudadanos "abusados" por la Administración. El caso de Shakira no es único. Antes ya otros contribuyentes consiguieron ganar a Hacienda tras años de pleitos.

En este escenario, son más los que pierden el miedo a enfrentarse a la Agencia Tributaria, aunque el camino puede ser largo y costoso. El pulso entre ambos conlleva unos 200.000 recursos al año, los llamados tribunales económico administrativo.

De ellos, el 41% es estimado de forma total o parcial, pero el 49% se rechaza. Solo un tercio de los que obtienen una sentencia favorable se atreven a acudir a la justicia ordinaria. Una dura lucha en los banquillos que solo gana el 6%.

"Que el coste de recurrir sea más caro que la deuda que la Hacienda Pública reclama hace que muchas personas no prosigan", explica José M. Mollinedo, portavoz de Gestha. ¿Y cuándo se recuperaría el dinero? Pues no se devolvería hasta que haya una resolución en firme, lo que puede tardar años y años en llegar. Las sentencias desfavorables de Hacienda suponen unos 1.000 millones de euros al año. Además, conlleva el pago de intereses, lo que perjudica aún más a las arcas públicas.