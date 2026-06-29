El IVA de los combustibles vuelve al 21 %, pero se mantiene rebajado el de hidrocarburos

El 1 de julio volverá al tipo general del 21 % tras más de dos meses al gravamen reducido del 10 %

En cambio, se mantiene la ayuda directa de 20 céntimos por litro de gasóleo para agricultores y transportistas

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El nuevo paquete de medidas para afrontar las consecuencias del conflicto en Oriente Medio no incluye la extensión de la bonificación del IVA de los carburantes, que volverá el 1 de julio al tipo general del 21 % tras más de dos meses al gravamen reducido del 10 %.

La rebaja del impuesto se mantiene, pero irá disminuyendo

El Gobierno sí mantiene la rebaja del impuesto de hidrocarburos, aunque lo hará de forma progresiva hasta su desaparición. El descuento será de 15 céntimos por litro durante julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre. Si no hay cambios, la ayuda desaparecerá por completo en octubre.

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¿Qué ayudas siguen vigentes?

El decreto sí mantiene el respaldo a algunos sectores especialmente afectados por el aumento de los costes energéticos. Entre ellas, continúa la subvención de hasta 20 céntimos por litro para el gasóleo de uso agrícola y para el combustible utilizado por los buques pesqueros.

El Gobierno considera que tanto el sector primario como el pesquero siguen siendo especialmente vulnerables a la volatilidad de los precios de la energía, por lo que mantiene estas ayudas específicas.

Además de las ayudas al combustible agrícola, el Consejo de Ministros ha aprobado una nueva partida de 165 millones de euros destinada a facilitar la compra de fertilizantes.

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Esta cantidad se suma a los 500 millones de euros ya movilizados anteriormente para apoyar al sector agrícola y aliviar el incremento de costes derivado de la situación internacional.

El nuevo paquete busca amortiguar el impacto económico derivado de la escalada de tensión en Oriente Medio y de sus efectos sobre los mercados energéticos. El Ejecutivo sostiene que las medidas pretenden proteger especialmente a los sectores más expuestos al aumento del precio de los combustibles y garantizar el suministro mientras persista la incertidumbre internacional.