Sánchez ha reclamado no bajar la guardia y seguir avanzando sin miedo, ni violencia, ni ningún tipo de discriminación

Alberto Núñez Feijóo ha reclamado que nadie deber ser discriminado por su orientación sexual

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reivindicado este domingo, Día internacional del Orgullo LGTBIQ+, que España lidera el mapa europeo "arcoíris" de derechos y libertades para el colectivo y, por tanto, es el mejor país "para ser, amar o expresarse en libertad".

En un vídeo publicado en su perfil de la red social X, Sánchez celebra el día del Orgullo y recuerda a quienes abrieron camino por los derechos y también a quienes continúan defendiendo cada conquista.

Aún hoy, en pleno 2026, "hay quienes aceptan el orgullo a regañadientes, quienes no dudan en pisotear los derechos y las libertades y quienes siguen considerando la homosexualidad como un trastorno", ha lamentado.

Y ha apostillado: "Parece que les molesta que vivamos en el mejor país para ser y amar en libertad".

Por eso, ha reclamado no bajar la guardia y seguir avanzando sin miedo, ni violencia, ni ningún tipo de discriminación, como ha hecho el Ejecutivo esta semana en el Congreso al aprobar la penalización de las mal llamadas terapias de conversión "con el voto en contra de los de siempre".

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Feijóo reclama que nadie sea señalado por su orientación sexual ni tampoco por sus ideas

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha reclamado este domingo, con motivo del Día internacional del Orgullo, que nadie deber ser discriminado por su orientación sexual ni tampoco señalado por sus ideas.

"En el Día del Orgullo LGTBI reivindicamos una España donde cada persona pueda vivir en libertad, con dignidad y sin miedo", ha publicado en su perfil de la red social X el líder del PP.

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Tras defender que la libertad solo es completa cuando es para todos, ha deseado un feliz día del orgullo.