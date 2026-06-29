"Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal", ha defendido

José Luis Rodríguez Zapatero pide al juez del caso Plus Ultra que la UDEF excluya su vida privada de la investigación

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MadridLa secretaria del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, María Gertrudis Alcázar, se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión de investigación del Senado sobre la SEPI alegando que se encuentra imputada en el 'caso Plus Ultra'.

Así se ha expresado Gertrudis Alcázar al inicio de su comparecencia en esta comisión de investigación, justificando su "silencio" de acuerdo con su situación en la instrucción de la causa que guarda relación con el objeto de la comisión.

La secretaria de Zapatero defiende su derecho a no declarar en el Senado dada su "condición procesal"

"Mi silencio no debe interpretarse como un desaire a esta comisión, sino coherente con mi condición procesal", ha proclamado Gertrudis Alcázar en una breve intervención al inicio.

Sin embargo, la senadora del PP Rocío Dívar ha lamentado que Gertrudis Alcázar no vaya a responder las preguntas de los grupos, aunque ha dicho que respeta su derecho de defensa, pero ha argumentado que muchas de las cuestiones "no tienen nada que ver" con su derecho a la defensa.