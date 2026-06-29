Ser ciudadano europeo ofrece ventajas a la hora de moverse por todo el territorio de la UE

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Ser ciudadano de la Unión Europea tiene sus ventajas a la hora de viajar, ya que tienes libertad para moverte dentro del territorio europeo sin necesidad de controles fronterizos. Pertenecer a uno de estos países significa que puedes viajar en avión, tren, autobús o barco e incluso con tu mascota siempre y cuando cumplas con la normativa.

Entre esos beneficios, los ciudadanos de la UE pueden viajar por Europa sin pasaporte para una estancia corta (de menos de 90 días). Pero todo depende del país de origen del viajero y del destino al que vaya el continente.

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Los requisitos que debes cumplir para viajar por Europa sin pasaporte

Para viajar por Europa sin pasaporte, incluido en avión, se necesitan cumplir dos requisitos:

Ser ciudadano de uno de los Estados miembros de la Unión Europea o del espacio Schengen.

de uno de los Estados miembros o del espacio Schengen. Viajar a uno de los Estados miembros de la Unión Europea o del espacio Schengen.

En el caso de que viajes dentro del espacio Schengen (que comprende a 25 países europeos y 4 asociados: Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza, que han abolido los controles fronterizos en las fronteras comunes), se puede cruzar la frontera sin control de identidad, pero es necesario resaltar que, dentro de ese país, te pueden hacer controles. Por eso, es necesario llevar el pasaporte o documento de identidad en vigor.

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Si no cumples estos dos requisitos, cuando llegues al Estado miembro de Schengen, en avión o tren, debes presentar un pasaporte válido que haya sido expedido en los últimos 10 años y con una validez mínima de tres meses después de la fecha en la que se prevea la salida del país.

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¿Cuándo me pueden pedir la documentación?

Cuando se cruzan las fronteras interiores del espacio Schengen, no es necesario mostrar el pasaporte o DNI. Pero todos los Estados pueden restablecer controles fronterizos temporales en caso de amenaza para el orden público o la seguridad nacional. En esas circunstancias, sí que tienes que presentarlos.

También debes presentar un pasaporte o DNI válido si viajas entre un país Schengen y Chipre o Irlanda. Si no presentas estos documentos en las situaciones ya mencionadas, pueden denegarte la entrada en su país. Si te encuentras en ese caso, es tu responsabilidad demostrar que eres ciudadano de la UE y, por tanto, tienes derecho a viajar libremente por los países miembros de la UE, así como por Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza.

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¿Qué necesito si viajo menos de 90 días por el espacio Schengen?

Según la nacionalidad que tengas, se puede necesitar un Visado Schengen de corta duración además de un pasaporte válido en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores. Si tienes visado como si no, en la aduana te pueden pedir que presentes algunos documentos justificativos como por ejemplo: