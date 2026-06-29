Hasta 300 euros al mes en ayudas en el País Vasco: miles de vascos pueden beneficiarse

Dos líneas de ayuda directa que juntas pueden alcanzar hasta 300 euros mensuales por hogar

Tu ayuntamiento puede pagarte hasta el 50% del IBI: basta con cumplir un único requisito

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El Gobierno Vasco tiene activas en 2026 dos líneas de ayuda directa que juntas pueden alcanzar hasta 300 euros mensuales por hogar: una orientada a jóvenes que quieren emanciparse, con plazo de solicitud ya abierto desde el 12 de mayo, y otra destinada a familias con menores en situación vulnerable. Ninguna de las dos exige haber cotizado, y ambas son compatibles entre sí y con otras prestaciones como el Ingreso Mínimo Vital.

Emantzipa 2026: 300 euros al mes

La convocatoria más urgente es la del programa Emantzipa, cuyo plazo de solicitud abrió el 12 de mayo y permanecerá activo hasta el 30 de noviembre, salvo que el crédito se agote antes. La convocatoria de 2026 contará con una dotación de 36.250.000 euros, distribuida en 13,9 millones en 2026, 15 millones en 2027 y 7,35 millones en 2028. La ayuda mantiene una cuantía de 300 euros mensuales por persona beneficiaria, durante un máximo de 24 meses, siempre que se sigan cumpliendo los requisitos establecidos.

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La novedad más relevante de la convocatoria de 2026 es la ampliación del rango de edad. La nueva regulación aprobada el pasado mes de marzo amplía el acceso al programa a la franja de 23 a 29 años, reforzando así su alcance entre la población joven. Antes, el acceso estaba limitado a partir de los 25 años. El decreto que lo sustenta es el Decreto 42/2026, de 17 de marzo.

Los requisitos económicos son igualmente relevantes. Podrán acceder a ella las personas jóvenes con ingresos anuales superiores a 3.000 euros e inferiores a 30.000 euros, o hasta 36.500 euros en caso de tributación conjunta con cónyuge o pareja de hecho. El límite inferior de 3.000 euros anuales evita que la ayuda se concentre exclusivamente en quienes no tienen ningún ingreso; el superior de 30.000 euros cubre a una parte amplia de la clase media-baja y media vasca.

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Para qué puede usarse y dónde solicitarla

La ayuda consiste en un pago directo de 300 euros mensuales durante un máximo de 24 meses, destinado a sufragar gastos de alquiler o hipoteca. Las solicitudes podrán presentarse por vía electrónica o de manera presencial en las oficinas de Zuzenean y en los lugares previstos en la normativa de procedimiento administrativo. El plazo cierra el 30 de noviembre de 2026, pero dado que la concesión es por orden de solicitud hasta agotar crédito, presentar la solicitud pronto resulta determinante.

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Emantzipa es compatible con diversas ayudas, como la ayuda para el alquiler Gaztelagun, la Renta de Garantía de Ingresos, el Ingreso Mínimo Vital y otras prestaciones municipales.

Ayudas materiales para familias con hijos

En paralelo a Emantzipa, el Gobierno Vasco convocó a finales de 2025 las ayudas de asistencia material básica cofinanciadas por el Fondo Social Europeo Plus (FSE+), orientadas a familias en situación de vulnerabilidad económica con menores a cargo. La prestación se materializa mediante la puesta a disposición o recarga de tarjetas/vales para periodos de hasta tres meses, con importes mensuales en función del tamaño del hogar: 130 euros al mes para hogares de 2 miembros, 160 euros para 3, 190 euros para 4 y 220 euros para hogares de 5 o más miembros, siempre con al menos una persona menor a cargo. La convocatoria prevé que las ayudas se reconozcan a favor de la persona solicitante hasta el 31 de diciembre de 2026, con una cuantía modulable cada tres meses en función de la situación real de la unidad familiar.

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Las tarjetas-monedero vinculadas a esta prestación pueden utilizarse para la compra de productos de alimentación, higiene y otros bienes básicos en los establecimientos adheridos al programa. La gestión corre a cargo de Cruz Roja, que en 2026 renueva su convenio con el Gobierno Vasco para seguir distribuyendo estas ayudas en los tres territorios históricos.

Dos líneas, dos colectivos distintos, con una característica común: la urgencia. En el caso de Emantzipa, el crédito se agota por orden de solicitud y el plazo cierra en noviembre. En el caso de las ayudas FSE+, la vigencia es anual y la valoración es trimestral. Informarse hoy y tener preparada la documentación básica puede ser la diferencia entre cobrar la ayuda en junio o perder los primeros meses.