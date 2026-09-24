El BCE ha indicado que se está ultimando otra encuesta con las mismas preguntas dirigida a una muestra representativa de personas de la zona del euro

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La encuesta sobre el diseño de la nueva serie de billetes de euro, que se pondrá en circulación en 2030, se ha saldado con un total de 9,96 millones de participantes, según ha indicado el Banco Central Europeo (BCE) en un comunicado.

Habrá una segunda encuesta sobre los nuevos billetes

El 2,6 % de la población de la zona del euro ha participado en la encuesta. Dos tercios de las respuestas procedan de personas menores de 35 años. El BCE ha indicado que para garantizar que los resultados de la encuesta representen con exactitud a la población de la zona del euro, los datos se analizarán utilizando métodos estadísticos estándar.

La encuesta se realizó entre el 23 de julio y el 21 de septiembre de 2026. Se solicitaba la opinión sobre una preselección de diez propuestas de diseño basadas en los temas la cultura europea y ríos y aves.

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El BCE ha indicado que se está ultimando otra encuesta con las mismas preguntas dirigida a una muestra representativa de personas de la zona del euro, a cargo de una empresa de investigación independiente.

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Los resultados de las dos encuestas, junto con las recomendaciones del jurado independiente del Concurso de diseños y con una evaluación técnica, servirán de base para la decisión del Consejo de Gobierno del BCE sobre el concepto de diseño definitivo de los futuros billetes en euros, prevista para finales de 2026. Los billetes entrarán en circulación en 2030.

Tras la decisión, se publicará un informe detallado sobre las encuestas, que incluirá observaciones sobre cada propuesta y los resultados procedentes de diferentes países.