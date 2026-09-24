Más de 10.000 personas unidas por una misma lucha tras el desahucio de Maricarmen se han movilizado en distintas ciudades de España

Los gritos de agonía que se escucharon en el patio interior durante el desahucio de Maricarmen

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MadridLa indignación y el clamor por el desahucio de Maricarmen, la mujer de 87 años desalojada de una vivienda en el barrio del Retiro de Madrid, ha llevado a miles de personas a echarse a la calle en las principales ciudades de España para denunciar lo ocurrido. La octogenaria llevaba 71 años viviendo de alquiler en ese domicilio donde una empresa inmobiliaria, –Urbagestión Desarrollo e Inversión–, le había subido el precio mensual hasta cotas inasumibles para ella, superando su pensión. Por eso, estallando en repulsa y en una bofetada de realidad para una clase política incapaz de resolver la crisis de la vivienda, uno de los grandes problema de los ciudadanos, más de 10.000 personas se han movilizado por una misma lucha.

El núcleo central de la protesta inició ayer por la tarde en Madrid, y concretamente en el famoso ático de Isabel Díaz Ayuso, presidenta autonómica, aunque la protesta se dirige a todos: tanto al Ayuntamiento como a la Comunidad Autónoma, el Gobierno central y, en suma, a los propios políticos, que en su inacción han permitido un desahucio que ha desatado el clamor popular. Maricarmen, pese a la concentración que trató de evitar que la echasen del domicilio, ubicado en la calle Alcalde Sainz de Baranda de Madrid, fue expulsada de la vivienda y fue sacada en camilla.

Manifestaciones en distintas ciudades de España por el desahucio Maricarmen

Con pancartas que incidían en que Maricarmen, –que tiene movilidad reducida y un 50% de discapacidad reconocida–, no está sola y subrayando que la crisis de la vivienda nos afecta a todos, pasadas las 21:00 horas los manifestantes comenzaron a avanzar desde el llamado ático de Ayuso hacia la Castellana, lo que obligó al cordón policial a retroceder.

Fue entonces cuando comenzaron las primeras cargas, con los antidisturbios actuando y llegando a disparar pelotas de goma para evitar que cortasen el tráfico. Con la tensión aumentando cada minuto, se produjeron empujones, golpes y forcejeos, como ha denunciado el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, que durante la mañana de ayer, –miércoles 23 de septiembre, día del desahucio–, estuvieron también junto a Maricarmen tratando de evitar que la sacasen de la que ha sido su casa durante siete décadas.

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Pese a todo, no obstante, la protesta llegó al Paseo de la Castellana, donde centenares de personas se sentaron en el suelo bloqueando la circulación, extendiendo el alcance de una protesta que se ha extendido por el resto de España.

Manifestaciones en distintas ciudades de España por el desahucio Maricarmen

La conmoción social y política llegó también a otros puntos como Barcelona, donde también gritaron que “Maricarmen no está sola” y donde tampoco dudaron en llenar las calles para extender una denuncia que alcanza y afecta a todo el país.

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Del mismo modo ha sucedido en otras ciudades como Sevilla o Valencia. España no se ha quedado callada ante el sufrimiento de Maricarmen y la grave situación de la vivienda en el país.