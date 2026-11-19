Las acciones del desarrollador de Claude debutan en Wall Street a 111,5 dólares tras protagonizar la mayor salida a Bolsa de la historia

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Las acciones de Anthropic se han estrenado este jueves en la Bolsa de Nueva York, en concreto en el Nasdaq, con un precio de 111,5 dólares, lo que supone aumentar en un 34% el marcado para su oferta pública inicial (OPI), 83 dólares.

La 'startup' de IA liderada por los hermanos Amodei, que ha protagonizado el mayor debut bursátil de la historia, se situaría a este precio con una valoración totalmente diluida superior a los 2 billones de dólares (1,8 billones de euros), llevando directamente a la empresa al sexto puesto de compañías más grandes del mundo por capitalización bursátil solo por detrás de Apple, Microsoft, Nvidia, Alphabet y Amazon.

"Mis cofundadores y yo creamos Anthropic porque creemos que la tecnología más poderosa de nuestro tiempo debe estar al servicio de la humanidad", ha afirmado el emprendedor al comienzo de su discurso, acompañado de su hermana Daniela, cofundadora y presidenta de Anthropic, así como de varios empleados de la compañía.