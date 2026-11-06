Nueve gobernadores demócratas han dicho ya que prohibirán los centros de datos de las tecnológicas, imprescindibles para desarrollar la IA

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La Bolsa española ha abierto este viernes con caídas del 1,16 %, arrastrada por la ola de ventas sufrida en Wall Street y en Asia en el sector de la inteligencia artificial (IA), ante la preocupación de que EE.UU. endurezca la regulación sobre el sector tras la victoria electoral de los demócratas. En concreto, Wall Street perdió este jueves 2,7 billones de dólares, casi la décima parte del PIB de Estados Unidos.

El terremoto se debe a que estas empresas están invirtiendo tanto dinero que cualquier dato que cambie la percepción de enormes beneficios a futuro puede hacer que la gran apuesta se convierta en la gran burbuja y en el gran pinchazo. Así que la victoria demócrata en el Congreso no solo es que resucite la posibilidad de nuevos controles en la inteligencia artificial, es que ya hay nueve gobernadores demócratas que han dicho que prohibirán los centros de datos de las tecnológicas que son necesarios para que sigan creciendo y que consumen una cantidad descomunal de energía y de agua, algunos hasta 55 millones de litros de agua al día.

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En Estados Unidos ha habido numerosas protestas por la proliferación de centros de datos. Los demócratas han criticado durante la campaña la falta de regulación y su apuesta por el control les ha dado votos, pero los centros de datos tan cuestionados son básicos para la expansión de la inteligencia artificial y el crecimiento de la economía americana depende ahora mismo de ello.

"La cadena de valor de la inteligencia artificial no acaba en Estados Unidos"

"El miedo que tiene en el corazón el inversor en el mercado es que este enfrentamiento entre republicanos y demócratas va a suponer el freno al desarrollo de la inteligencia artificial", explica Emilio Vizuete, profesor de Economía de la Universidad de Barcelona.

"La cadena de valor de la inteligencia artificial no acaba en Estados Unidos. Hay empresas de otros países que también son muy importantes. Un problema que afectara a la inteligencia artificial afectaría a todas las empresas de esta cadena de valor", advierte Judith Arnal, investigadora principal del Real Instituto Elcano.

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La inversión en inteligencia artificial supera a la de otras grandes revoluciones tecnológicas como el ferrocarril o Internet. El mundo tiene miedo a una burbuja porque las cifras son estratosféricas. "En torno al 40% del crecimiento económico de Estados Unidos en los últimos nueve meses se explica por la inversión en inteligencia artificial", señala Arnal.

Las grandes novedades tecnológicas suelen ir acompañadas de euforias bursátiles como esta: la mayor salida a bolsa de la historia, pero también provocan fuertes turbulencias en los balances de muchas economías.