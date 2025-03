Cómo evitar cargos ocultos que pueden hacer tus viajes más caros

El equipaje puede suponer un gasto adicional importante si no se presta atención a las políticas de cada aerolínea. Algunas compañías han empezado a cobrar incluso por el equipaje de mano que supere ciertas dimensiones o peso.

El uso del móvil en el extranjero puede suponer una de las sorpresas más caras si no se tienen en cuenta las tarifas de roaming. Algunos operadores cobran hasta 10 euros por MB de datos fuera de la Unión Europea, lo que puede traducirse en facturas de cientos de euros si no se controlan los consumos, aunque operadoras como Movistar limitan el gasto en roaming para que, si te pilla desprevenido, el ‘roto’ no sea tan grande.