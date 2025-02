¿Por qué el modo avión puede ahorrarte dinero en facturas telefónicas durante tu viaje?

Viajar al extranjero implica una serie de gastos inevitables, que van desde el alojamiento hasta las comidas y el transporte. Sin embargo, uno de los gastos imprevistos más desagradables suele ser el de la factura del móvil al regresar a casa . Son muchos los que han sufrido el impacto del roaming internacional , un servicio que, si no se gestiona correctamente, puede disparar el gasto en llamadas, mensajes y datos móviles.

El roaming es el servicio que permite que tu operador móvil utilice redes extranjeras para ofrecer conectividad cuando viajas fuera de tu país. Sin embargo, este servicio no siempre es gratuito , y en muchos casos las tarifas pueden ser extremadamente altas.

Según la Comisión Europea, en países dentro de la Unión Europea el roaming está regulado desde 2017 con el sistema "Roam Like at Home", lo que permite a los ciudadanos europeos usar sus tarifas nacionales sin costes adicionales dentro de la UE. No obstante, fuera de Europa las tarifas de roaming pueden alcanzar precios desorbitados, dependiendo del país y del operador.